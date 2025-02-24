В Мурманске прошёл кулинарный мастер-класс от известного шеф-повара современной нордической кухни из Архангельска Андрея Аникиева

В столице Кольского Заполярья именитый исследователь нордической кухни и шеф-повар ресторана «Roomi» из Архангельска Андрей Аникиев провёл для студентов средних и высших учебных заведений региона уникальный мастер-класс по приготовлению двух традиционных поморских блюд - кислой заварной капусты с моченой треской и крепкого сливочного бульона на сушье с рассольной лепешкой.

Андрей Аникиев, шеф-повар северной кухни ресторана «Roomi» из города Архангельска: «Я на самом деле привез ребятам максимально аутентичные рецепты наших районов Архангельской области: юга и севера, прибрежной части области. Мы попробуем уху на сушье, то есть сушёной рыбе, а также кислую заварную капусту с моченой заварной треской и постную рассольную лепешку с сытными начинками, например, с солониной».

В рамках мастер-класса, талантливый кулинар поделился с гостями не только тонкостями приготовления поморских блюд, но и собственными секретными ингредиентами, делающими вкус деликатесов уникальным и полным. Среди них, например, ламинария, которую повар добавляет в бульон на сушеной рыбе. Кроме того, шеф-повар рассказал ребятам, когда и почему блюда появились, как их готовили наши предки, что они символизировали. И знает профессионал об этом не понаслышке.

Андрей Аникиев, шеф-повар северной кухни ресторана «Roomi» из города Архангельска: «Я, как повар, когда начал исследовать регион, убедился, что каждый район Архангельской области имеет разные техники, разные исторические факты, связанные с гастрономией. И сейчас у меня достаточно большой багаж знаний, с которыми я работаю и которые транслирую у себя на территории. Показываю не только уникальность кухни, но и в целом идентичность региона».

Мастер-класс был организован по инициативе студентов естественно-технологического института МАУ. А участие в нём приняли не только будущие повара, но и ребята, обучающиеся по специальностям, на первый взгляд, далеким от кулинарии.

Ксения Куржева, студентка 3 курса Мурманского арктического университета, направление туризм: «Действительно, звучит, как странная комбинация: туризм и кулинария. Но туризм тесно связан с локальным колоритом, в том числе и с кухней, которая отражает в данном случае наш северный формат, то есть поморскую кухню. Сегодня нам мастер-класс даёт шеф-повар, который сам из Архангельской области, а нас с этим регионом связывает история о поморах, о Белом море. Да, и в целом по северному побережью нашей страны очень сильно перекликаются рецептура и подача блюд, формат приготовления и, соответственно, употребления. Здорово, что такие дружественные регионы смогли объединиться, благодаря студенческой инициативе и шефу, который сам душой радеет за Север».

Основная цель мастер-класса - популяризация северной кухни. И, как выяснили во время встречи студенты, в том числе и будущие профессионалы в области кулинарного искусства, разделяют устремление именитого шеф-повара.

Екатерина Хармич, преподаватель по специальности «Поварское и кондитерское дело» Мурманского строительного колледжа им. Момота: «Мы сегодня пришли на мастер-класс, чтобы студенты подчерпнули новую информацию, новые тенденции в северной кухне. Мы обязательно попросим у шеф-повара рецептуры, а дальше планируем отрабатывать увиденное на лабораторных работах. Также, я думаю, наши студенты будут пробовать данные блюда готовить дома».

В завершение мастер-класса все участники смогли попробовать и оценить кулинарные шедевры.

Екатерина Хармич, преподаватель по специальности «Поварское и кондитерское дело» Мурманского строительного колледжа им. Момота: «Лепешка очень вкусная и оригинальный вкус у бульона, настоянного на рыбе вместе с ламинарией. Моим студентам, которые участвовали в дегустации, тоже очень понравилось. Было вкусно».