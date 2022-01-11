В Мурманске прошёл митинг памяти, посвящённый 80-летию прибытия в наш порт первого Арктического каравана союзников

11 января 1942 года в Мурманск пришёл первый полярный конвой PQ-7 с грузами, поставлявшимися по программе ленд-лиз. И вот, спустя 80 лет, недалеко от причалов морского вокзала сотрудники торгового порта, представители администрации города и области, а также военные моряки почтили память тех, кто погиб, выполняя свой долг.

Олег Голубев, заместитель командующего СФ ВМФ РФ: «Этот конвой был единственным, который дошёл до порта Мурманск без потерь. Следующие конвои, которые шли сюда, несли несоизмеримые потери. И мы сегодня должны отдать дань памяти тем, кто оставил свою жизнь на акватории Баренцева и Норвежского морей, Атлантического океана. Да, тяжёл труд моряков, которые везли сюда грузы, ещё сложнее было тем, кто их охранял».

Обычно, после прибытия конвоя, счёт шёл на часы: припасы и технику с судов было необходимо как можно скорее переправить на поезда, отправляющиеся в зоны боевых действий. Разгрузку портовики вели буквально вручную.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Это были элементарные лебёдки. С помощью лебёдок – ручных лебёдок, которые были на судах. На судах были ещё паровые лебёдки, а на пирсе были ручные лебёдки, и почти вручную разгружали эти суда. Представьте себе: груз - ящик 500 килограмм, или танк, который весил больше десятка тонн. Как их разгружали? Ну, портовики мужественно выгружали транспорта».

За годы войны порт ни разу не останавливал свою работу, а его сотрудники многократно проявляли свою доблесть. Всего от рук немцев погибли 103 портовика, более 300 человек были ранены.

Благодаря усилиям портовиков через нашу гавань перевезли около 25% от общего объёма поставок ленд-лиза. Но не стоит забывать и о героизме британцев, проложивших путь в Мурманск на судах конвоя PQ-7.

Алексей Рыкованов, директор АО «ММТП»: «Именно он стал основой для предстоящей громадной работы по доставке грузов через причалы порта. За период Великой Отечественной войны мы приняли суда более 33 союзных конвоев, было обработано более 2 миллионов тонн военных и народно-хозяйственных грузов».

По словам главы региона, подвиг портовиков колоссален, а их вклад в победу над фашизмом переоценить невозможно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это действительно героический подвиг. Нам всем – жителям нашей страны, жителям нашей области, жителям города-героя Мурманска важно помнить об этом подвиге, помнить о тех людях, которые, не жалея ни себя, не обращая внимания на погоду, на бомбёжки, погибая, заболевая, но обеспечили эту необходимую помощь. Они внесли весомый вклад в победу и суверенитет, и независимость нашей страны».

После официальной части мероприятия была объявлена минута молчания, а затем состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу.

В память о погибших на воду Кольского залива с буксира были спущены траурные венки.