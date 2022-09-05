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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.09.22 19:30

В Мурманске прошёл митинг памяти, посвященный дню образования Полярной дивизии

Памятный митинг состоялся у Памятника воинам Полярной дивизии, который установлен на одноименной аллее. Жители Мурманска возложили к монументу цветы, почтили память северных ополченцев минутой молчания.

И стар, и млад пришли почтить память о непростом времени Великой Отечественной войны. 

Пятое сентября выбрано памятной датой не случайно, именно в этот день в 1941 году началось формирование Полярной дивизии. В её состав вошли более десяти тысяч добровольцев, среди которых были судоремонтники, железнодорожники, рыбаки, портовые грузчики, работники городских учреждений и многие другие.

Много героических страниц внесли защитники Родины, но особо значимая для нас, жителей Заполярья, подвиг Полярной дивизии. Дважды переименованная дивизия имела морской характер, начало формирования на Баренцевом море завершили на Балтийском море.

Памятный митинг состоялся у Памятника воинам Полярной дивизии, который установлен на одноименной аллее. Жители Мурманска возложили к монументу цветы, почтили память северных ополченцев минутой молчания.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации г. Мурманска: «Полярная дивизия внесла огромный вклад в оборону советского Заполярья. Благодаря им фашисты не смогли пройти в наш город. И важно то, что в составе Полярной дивизии были не только мурманчане, были и люди из других городов».

Главная задача таких митингов  в том, чтобы напомнить жителям Мурманска о важных событиях, связанных с историей защиты Кольского Заполярья.

 

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