В Мурманске прошёл митинг, посвящённый 79-летию завершения Петсамо-Киркенесской операции в Мурманской области

Десятки мурманчан пришли отдать дань глубокого уважения героям, защищавшим родную землю от немецко-фашистских захватчиков.

79 лет назад закончилась одна из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны - Петсамо-Киркенесская. У памятника защитникам советского Заполярья состоялся митинг памяти, приуроченный к этой исторической дате.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В нечеловеческих климатических условиях, на сопках-скалах наши бойцы держали оборону, удержали её, не дали фашистам забрать стратегический город - порт Мурманск. Портовики, все жители трудились в этот момент. Несмотря на бомбёжки, фактически в сожженном городе, объединившись в кулак, освободили Заполярье и начали освобождать Северную Норвегию от этой коричневой чумы».

Мурманчане явили яркий пример будущим поколениям. Показали, что значит объединить все силы и сражаться за свою Родину, помогать, кто чем может.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мурманчане работали! Работали в порту, на железной дороге, ремонтировали суда, сдавали кровь для фронтовых нужд. Мурманск выстоял, несмотря на самые жестокие бомбардировки, которым город подвергался».

Участники митинга все как один заявляют о том, как важно хранить историю, благодаря которой у нас есть будущее.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я склоняю голову перед всеми защитниками нашей великой Родины, перед тружениками тыла, которые трудились, потому что понимали, что фронт без тыла не может существовать. Только единство - девиз того времени: «Всё для фронта, всё для Победы!». Это и помогло нашему народу победить в годы Великой Отечественной войны».

После митинга все желающие смогли ознакомиться с выставкой военной техники.

Участие в торжественном событии приняли ветераны, представители городской администрации, правительства и облдумы, руководители силовых структур, юнармейцы и неравнодушные жители города Мурманска.