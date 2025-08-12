В Мурманске прошёл митинг, посвящённый памяти экипажа АПРК «Курск»

Военнослужащие, знакомые моряков, члены администрации города и многие другие пришли сегодня к рубке «Курск» в 25-ю годовщину трагедии.

Рубка подводной лодки «Курск» стала частью мемориала «Морякам, погибшим в мирное время» только в 2009 году, спустя 9 лет после трагедии, которая случилась с ракетным крейсером в Баренцевом море. Путь её на нынешнее место в Мурманске был тернист, но лучший памятник подводникам, пожалуй, сложно было придумать.

Саму субмарину поднимали со дна в течение года после гибели, над этой сложной и дорогостоящей процедурой работало несколько десятков компаний, в том числе и иностранных.

Юрий Гузаков, сослуживец: «На «Курск» я привёз молодых ребят с учебки, с Североморска, 25 человек. На «Курск» пошли пять человек, и они все не вернулись из последнего похода. Я постоянно каждый год сюда прихожу: и на Пасху, и на 9 Мая. Прихожу к ним».

Самое большое захоронение членов экипажа подлодки находится на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Там захоронены 32 подводника, включая командира «Курска» Героя России капитана первого ранга Геннадия Лячина.

Говорят, что трагедия разделила историю Российского флота на до и после.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Приходя снова и снова сюда, где накатывает серьёзная боль воспоминаний. По сути, если позволите сказать, некая благодарность 118 ребятам АПРК «Курск», которые выполнили до конца свой воинский долг. Они ушли, но я бы сказал, что после них встряхнуло всю страну, поменялось многое. Поменялось отношение к ВМФ, к Вооруженным Силам, поменялась страна. Я так это воспринимаю».

Одной из многих военнослужащих, пришедших на митинг к рубке «Курска», стала и Татьяна Базоева. В 2000 году она проходила службу в Мурманске и вместе со всеми узнала о случившемся в водах Баренцева моря.

Татьяна Базоева, участница митинга: «Очень печально, что не смогли спасти наших моряков-подводников. Хотя и были предпосылки к их спасению. Но случилось то, что случилось - моряки погибли и мы помним о них, чтим память».

На митинг памяти возложить венки и почтить минутой молчания экипаж К-141 пришли представители Северного флота, администрации, общественники, ветераны и молодёжь. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан совершил заупокойную литию по тем, кто заступил на вечную вахту.