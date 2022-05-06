В Мурманске прошёл митинг, посвящённый празднованию 77-й годовщине Великой Победы

Ветераны, школьники и жители нашего города возложили цветы у памятника воинам Полярной дивизии.

Мурманск был одним из самых стратегически важных направлений наступления у фашистов. Защита советского Заполярья была вписана в золотую летопись Великой Отечественной войны. Сегодня горожане собрались у мемориала воинам Полярной дивизии, чтобы отдать дань памяти и уважения всем солдатам, защищавшим Родину и родной край.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Они защищали то, что дороже всего – свою Родину, свободу, нашу жизнь. Мы помним свою историю, чтим своих героев и гордимся ими. Эта нить, которая связывает все поколения, объединяет нашу страну».

Почтить память защитников Отечества пришли не только представители власти, но и молодёжь города – школьники и студенты. Сабрина Агаева, воспитанница Мурманского педагогического колледжа, также считает важным не только самим помнить о значимости Победы, но и рассказывать о ней подрастающему поколению.

Сабрина Агаева, участница митинга: «Я считаю, что мы всегда должны быть благодарны за тот подвиг, который совершили для нас ветераны. Всегда чтить память, не допускать, чтобы такое повторилось вновь. Поэтому я здесь, я считаю важным говорить о таких моментах».

История создания памятника воинам Полярной дивизии довольно необычная. Монумент возвели полностью на деньги неравнодушных жителей Мурманска. Таким образом, монумент стал действительно народным.