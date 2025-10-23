«Арктика в цифрах 2025»: эволюция российского присутствия в Арктике через призму различных исторических эпохПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В МОСКВЕ БЫСТРО И С ВЫГОДОЙ
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.10.25 19:30

В Мурманске прошёл митинг в честь памятной даты разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

23 октября памятная дата для Мурманской области. Этот день ознаменован разгромом немецко-фашистских войск в Заполярье. И северяне традиционно в этот день проводят у памятника «Алёше».

81 год назад попытка немецко-фашистской армии захватить Кольский полуостров окончательно потерпела провал. Разгром захватчиков, произошедший в ходе Петсамо-Киркенесской операции, вернул мир на север большой страны. Бойцы Карельского фронта и моряки-североморцы выбили врага, рвущегося на территории советского Заполярья и начали освобождение соседней Норвегии.

Традиционно северяне отметили эту дату торжественным митингом у мемориала защитникам советского Заполярья. Возложить цветы к Вечному огню пришли первые лица региона и города, военнослужащие, кадеты, юнармейцы, члены военно-патриотических объединений. Особыми гостями стали дети войны.

Каждый в те сложные годы трудился и делал всё, чтобы приблизить день Великой Победы. Люди продолжали работу в порту, ухаживали за раненными, сражались на поле боя.

В настоящее время события того времени приобрели особое значение, ведь сегодня те, кто отстаивает мир, продолжают борьбу, начатую прадедами.

Дмитрий Украинец, заместитель командующего Северным флотом: «Эти попытки полностью претерпели крах … Стал русский человек, русский солдат».

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Это нам необходимость помнить».

У Вечного огня развернули копию Знамени Победы, водружённого советскими солдатами над Рейхстагом. В город-герой её привезли в честь всероссийской акции «Марш Знамени Победы». В Мурманске она оказалась после маршрута через Карелию, Ленинградскую, Новгородскую и Калининградскую области. Здесь памятный стяг передали делегации из Псковской области. 

Дмитрий Яковлев, временно исполняющий обязанности министра молодёжной политики Псковской области: «Для нас это очень важно».

Вместе с северянами почтили память павших воинов журналистские делегации из Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Вьетнама, ОАЭ, КНР и Венесуэлы.

