В Мурманске прошёл обучающий семинар «Региональные бренды России – новые точки роста»

Он был организован Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и Центром поддержки предпринимательства Мурманской области.

Формирование, развитие и продвижение региональных брендов - крайне важная и актуальной задача. Но само понятие «региональный бренд» не всегда понятно и предпринимателям, и органам власти, считают участники профильного семинара, стартовавшего в Мурманске.

Алексей Сычев, начальник отдела экспертизы заявок на наименования мест происхождения товаров и географические указания Центра товарных знаков и промышленных образцов ФИПС: «Говоря простым языком, это те товары, которые получили определенную известность, репутацию, как товары, произведенные в конкретном регионе. Вот этому, особенно в свете текущей ситуации в стране и в мире, уделяется сейчас большое значение. Вот почему это важно – выявить традиционные товары, которые производятся по всей территории нашей страны. Это наша культура, наша история, наши традиции».

Географические указания и наименования мест происхождения товаров могут быть объектами интеллектуальной собственности, и конечно, нести практическую пользу. Кроме того, эксперты поделились с гостями наиболее эффективными методами и инструментами продвижения локальных брендов и, самое главное, убедили гостей семинара в важности своевременной регистрации имени бизнеса.

Алексей Сычев, начальник отдела экспертизы заявок на наименования мест происхождения товаров и географические указания Центра товарных знаков и промышленных образцов ФИПС: «Сегодня мы будем много рассказывать о региональных брендах, будем говорить местным предпринимателям, для чего они нужны, в том числе и почему их нужно вовремя зарегистрировать, как защитить свою продукцию с помощью локального бренда, какие могут быть последствия, если предприниматель своевременно этого не сделает. Мы информируем товаропроизводителей, чтобы они могли избежать негативных последствий».

С такими негативными моментами в брендировании как раз и столкнулась, Алена Домничева, основательница сети популярных кофеен в Мончегорске.

Алена Домничева, руководитель и основатель сети кофеен в городе Мончегорске: «Мы подали заявку на регистрацию в Роспатент, но есть определенные сложности, потому что наше имя перекликается с коллегами из другого региона. Поэтому пока ждём решение экспертизы».

Также во второй части встречи для слушателей был проведён полезный мастер-класс по составлению заявок на географическое указание и наименование места происхождения товара.

Мария Рогожина, государственный эксперт по интеллектуальной собственности 2 категории: «Как правильно заполнить заявку, я расскажу в рамках семинара. Слушатели поймут, что сделать это легко даже без помощи представителей, патентного поверенного. Составляется она быстро. Сроков, конечно, нет, всё зависит от самого заявителя».

Отметим, Мурманская область входит в топ-10 наиболее перспективных регионов для создания и продвижения локальных брендов.