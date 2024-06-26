В Мурманске прошёл первый день состязаний конкурса «Лучшее подразделение пожарной охраны Вооружённых Сил Российской Федерации»

На базе отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота в Мурманске торжественно стартовал конкурс «Лучшее подразделение пожарной охраны Вооружённых Сил России».

Дмитрий Украинец, заместитель командующего Северного флота: «Профессия пожарного - это профессия героическая, профессия, требующая не только знаний, но и отличной физической подготовки, большой практики и, самое главное, нельзя быть просто пожарным, нужно быть пожарным внутри - это состояние души. На Северном флоте мы в первый раз принимаем такое значимое мероприятие. Хочу пожелать участникам соревнований выполнить все мероприятия без травм, безопасно».

В состязаниях принимают участие 15 команд. Это победители этапов конкурса от военных округов, флотов, видов, родов войск, центральных органов военного управления, а также курсанты Военного института военной Академии материально-технического обеспечения.

Виталий Забелин, начальник службы пожарной безопасности ВС РФ: «У нас всё в первый раз здесь. Все 15 команд с разных точек, единственная ваша местная команда. Остальные, начиная от Крыма, начиная от Балтики - Калининграда, заканчивая Дальним Востоком - Хабаровском. Здесь присутствуют округа и флота, рода и виды Вооруженных Сил».

Сергей Горшков, начальник пожарной команды ЗАТО г. Заозерск: «МЧС по тушению пожаров – основной представитель. Он ликвидирует ЧС в городах, населённых пунктах. А мы непосредственно охраняем военные городки, военные объекты. Проводим как профилактическую работу, так и учения. Если случится ЧП, ЧС, что очень плохо и недопустимо, то тушим пожары».

В первый день соревнований участники демонстрировали навыки в спасении пострадавшего из помещения с непригодной для дыхания средой в условиях психологического воздействия. Команды на время надевали спецодежду, выполняли боевое развертывание, работали в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом, а также эвакуировали пострадавшего из помещения на безопасное расстояние. Важны не только скорость, но и качество выполнения задания.

Виталий Головин, пожарный отдельной мотострелковой бригады (арктической) армейского корпуса ЛенВО: «Первое место нам не занять, потому что тут есть другие команды, которые именно этим занимаются. А я думаю, хотя бы в середине для первого раза будет хорошо. Волнуемся, ведь первый день, первые соревнования. Будем стараться».

Все участники соревнований показали высокую слаженность и выносливость при выполнении нормативов. Но по итогам первого дня лучшей стала команда Северного флота, показав результат в 3 минуты 21 секунды.