В Мурманске прошёл первый городской турнир на кубок «Кобальта»

Все этапы координировали участники военно-патриотического клуба.

Участниками соревнований на кубок «Кобальта» стали ученики школ и гимназий города, а также первокурсники Мурманского кооперативного техникума.

Так как специфика соревнований достаточно сложна для простых школьников, ребята специально проходили курсы подготовки по сборке автомата и правильному оказанию первой медицинской помощи.

На турнире ребят ждали настоящие испытания. На первом этапе школьники и студенты ползли к автомату и на скорость собирали его. На втором необходимо было остановить кровотечение и правильно наложить повязку. Третий этап заключался в поиске взрывных устройств.

Александр Бутузов, ученик Гимназии №8, участник турнира на кубок «Кобальта»: «У нас такого опыта ещё не было за девять лет обучения в школе, поэтому мы решили, а почему бы и нет. Решили принять участие, отстоять честь нашей школы, так скажем».

Софья Глазкова, командир военно-патриотического клуба «Кобальт», судья турнира на кубок «Кобальта»: «Самое важное, так это то, что надо просто проверить свои навыки. Любые соревнования – это проверка своих навыков, как вы тренировались и тому подобное».