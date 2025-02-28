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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.25 19:30

В Мурманске прошёл первый Кубок Ленинградского военного округа по регби на снегу

В Кольском Заполярье уникальный зимний вид спорта – снежное регби начали развивать среди военнослужащих ещё в 2018 году. И с тех пор на территории региона было проведено уже свыше 70 соревнований.

В Мурманске состоялся Кубок Ленинградского военного округа для команд наших Вооружённых Сил. Площадкой для соревнований выступил спортивный комплекс «Долина Уюта».

Богдан Дубина, спортивный директор Фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооружённых силах и силовых структурах Российской Федерации: «Регби на снегу в Мурманской области проходит уже далеко не в первый раз. Мы ежегодно проводим чемпионаты Военно-морского флота. Последний был совсем недавно, в январе. До этого же мы провели чемпионат Северного флота. И вот настала очередь провести первый Кубок Ленинградского военного округа».

Побороться за заветный кубок приехало 8 военных команд из Мурманской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Калининграда. И даже внезапный обильный снегопад, резко сменивший оттепель, не выбил регбистов из колеи.

Так, до самого конца турнира смело защищал честь своей команды капитан и по совместительству кандидат в мастера спорта по регби Илья Галиновский. Талантливый игрок успевал помогать товарищам и координировать их действия.

Илья Галиновский, капитан команды 14 армейского корпуса города Мурманска: «Я также являюсь выпускником Военного института физической культуры и кандидатом в мастера спорта по регби. Пока учился в институте, успел побывать на многих соревнованиях. Наша команда играла в высшей лиге. Мы являемся трёхкратными обладателями Кубка Вооружённых Сил по регби».

Стоит отметить, что стать частью команды по регби на снегу и отправиться на соревнования может далеко не каждый военнослужащий. Для этого кандидат должны обладать определенными личностными качествами и пройти серьёзный внутренний отбор.

Валентин Тараканов, майор, капитан команды 56-го учебного центра города Североморска: «В первую очередь - быстротой, скоростно-силовыми качествами и, самое главное, умом и сообразительностью, чтобы быстро принимать правильные решения и строить тактическую игру».

Илья Галиновский, капитан команды 14-го армейского корпуса города Мурманска: «Отбор проводим на высшем уровне. Чтобы отобрать команду на эти соревнования, мы в нашем 14-ом армейском корпусе сначала организовали снежное регби среди своих. И вот здесь лучшие из лучших».

Посмотреть на лучших и научиться у них чему-то новому пришли и юнармейцы.

Сергей Тян, директор «Городского спортивного центра «Авангард»», руководитель «Юнармии» города Мурманска: «Наши мальчишки играют в регби. Скоро у нас будет спартакиада по снежному регби среди юнармейских отрядов. Чем им нравится этот вид спорта? Это скоротечная игра с минимальным травматизмом. К тому же, играют команды из пяти человек, что напоминает ребятам военные группы».

В ходе напряженной, но интересной борьбы победу одержала команда из Калининграда. Она увезла домой главный трофей турнира - первый Кубок Ленинградского военного округа по регби на снегу.

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