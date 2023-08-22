В Мурманске прошёл первый отборочный этап турнира по дворовому футболу

Шесть команд из разных муниципалитетов области встретились на одном футбольном корте в Первомайском районе. «Футбол в каждый двор» - именно под таким девизом проходил турнир на улице Достоевского, 5. Три года подряд во дворах региона спортсмены-любители соревнуются за звание лучшей команды.

Александр Чернецов, организатор турнира «Наш дворовый спорт»: «Ходил как-то по улицам, смотрю разобранный корт. Дети пинают какую-то несчастную бутылку. Думаю, почему вот раньше, в моём детстве, делали ворота из камней и этого хватало, чтобы поиграть в футбол. Сейчас, к сожалению, многие избалованы вот этими площадками с искусственным газоном, но все почему-то забыли про тот самый уютный, дворовый спорт».

Постепенно управляющие компании помогли привести необходимые корты в порядок и стали собирать игроков. Выяснилось, что футболистов в нашем городе немало. Например, в этом году к участию заявились 10 команд.

Это мужчины разного возраста и профессий. Кто-то из них представляет свою организацию, а у кого-то сборная солянка из разных муниципалитетов.

Александр Кладовщиков, вратарь команды «Стольный град», в импровизированном галстуке выделяется на фоне своей команды. Играет в футбол 30 лет и, судя по бейсболке, ярый болельщик ЦСКА.

Александр Кладовщиков, вратарь футбольной команды «Стольный град»: «Почему я вратарь? С детства повелось, самый ленивый футболист – вратарь. Бегать не хочу, ответственно, но бегать не надо. Прыгай, да прыгай».

В оранжевой форме команда компании «Мурманэнергосбыт».

Александр Леонов по основной профессии мастер по ремонту тепловых сетей пятого района в Первомайском округе, а в нерабочее время занимается футболом.

Александр Леонов, капитан футбольной команды «МЭС»: «Я, как капитан, смотрю только на строительство хорошего, доброжелательного, ответственного коллектива. Физические параметры на втором плане. Главное, человеческие отношения, чтобы друг за друга, один за всех и все за одного. Никогда не подводили и страховали на поле, выкладывались».

А блюстителем порядка на поле выступает уважаемый в футбольных кругах региона арбитр Максим Любимов. Как отмечает организатор, это большая честь для нашего соревнования. А для Максима - это его первый опыт в таких играх.

Максим Любимов, судья: «Как будто в молодость вернулся. Потому что сейчас сами видели, везде крытые площадки, а вот это посмотрим, как оно будет. Должно быть интересно».

Интересно было и собравшимся вокруг корта болельщикам. Валерия Ныркова пришла поддержать мужа, который играет в команде «МЭС».

Валерия Ныркова, болельщица: «Я часто езжу на игры. Муж полностью играет в футбол и дворовой ему тоже нравится»

- А как готовился к играм муж?

- Тренировки в спортзале, на поле.

- Какие шансы на победу, как думаете?

- Высокие!

В финальном матче турнира команда «Динамо» вырвала победу у «Адмирала

Кузнецова». Ребята получили главный приз - 10 тысяч рублей.

Уже через неделю, 26 августа, в Североморске состоится второй отборочный этап.