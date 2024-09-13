В Мурманске прошёл победный финал чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу

Легендарный «Север» в прошлом трижды становился победителем чемпионата Северо-Западного федерального округа. Команда, любимая болельщиками со всей области, вновь выходит на поле. И, конечно, как и раньше, её поддерживают преданные фанаты. На Центральном стадионе профсоюзов собрались целые поколения и династии болельщиков.

Боевой настрой был не только у болельщиков. Проанализировав прошлые игры и учтя ошибки, тренер футбольного клуба «Север» Борис Горовой вывел свою команду на поле только для победы.

Борис Горовой, тренер ФК «Север»: «Сценарий чемпионата написан так, что в последней игре в Мурманске решается судьба чемпионата. Поэтому прекрасный такой драйв, прекрасное настроение. Надо выйти, показать хороший футбол».

И «Север» хороший футбол показал. Уже на 27 минуте матча нападающий заполярного клуба Дмитрий Суконкин отправил мяч в ворота соперника. Таким образом, уже безоговорочно вручая своей команде победу в этом матче и соответственно чемпионате.

Конечно, не обошлось без удалений и замен с обоих сторон. И тем не менее, матч завершился победой наших футболистов со счётом 1:0.

Традиционно в конце игры болельщики вышли на поле поддержать клуб и порадоваться вместе с победителями.

Чествовать «Север» продолжали и за пределами стадиона.