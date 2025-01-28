Студентов Мурманской области приглашают принять участие в юбилейном сезоне проекта «Твой Ход»85% россиян — за возврат к системе бесплатного профессионального обучения старшеклассников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.25 19:30

В Мурманске прошёл региональный чемпионат по художественной гимнастике

В региональных соревнованиях принимают участие спортсменки старшего возраста — девушки от 14 лет, имеющие звания кандидатов и мастеров спорта. Они выступят как с индивидуальными программами, так и в групповых упражнениях.

Все серьёзно, ведь победительницы поедут представлять регион на Северо-Западном этапе.

Елена Еременко, главный судья чемпионата Мурманской области по художественной гимнастике: «Это одни из самых значимых стартов в этом году. Идёт борьба за выход на чемпионат России».

Художественная гимнастика — один из самых красивых видов спорта, где оценивается не только внешний вид спортсмена, но и его артистизм и экспрессия. Правила начисления баллов и учёта элементов постоянно меняются.

В этом году вступили в силу новые, которые позволяют выступать в группе по 2 или 3 человека вместо привычных 5. Это нововведение уже полюбилось гимнасткам из Кировска.

Валерия Саввина и Анна Торгованова, гимнастки из Кировска: «Мы выступаем с двумя обручами и мячом, скакалкой … Нам очень нравится пробовать что-то новое».

За каждым отточенным движением стоят часы тренировок, за каждым удачно пойманным снарядом – множество проб и ошибок. Девушки начинают заниматься с ранних лет, для них спорт – это жизнь, а тренер – ещё один родитель. Поэтому многие уже к 14 годам добиваются больших высот. 

Кристина Махова, гимнастка из Мурманска: «Я чемпионка Мурманской области и Северо-Западного федерального округа».

Традиционно гимнастки выступают с лентой, мячом, булавой и обручем. Обращение с каждым снарядом отличается. Например, с тем же обручем существует множество нюансов. Ведь от того, как правильно подкинет и поймает обруч спортсменка, зависит удачность номера, а значит, и оценка судей. Один из интереснейших элементов - перекат обруча вперёд с возвращением. Это упражнение позволяет закрутить снаряд так, чтобы он прокатился вперёд, а затем вернулся обратно. Его правильное исполнение даёт гимнастке 0,4 балла.

Как готовятся девушки? Во-первых, регулярные тренировки. Шесть раз в неделю по четыре часа. Во-вторых, Федерация художественной гимнастики устраивает для девушек мастер-классы с именитыми спортсменами. Например, недавно спортсменки имели возможность позаниматься с серебряной призёркой Олимпийских игр.

Художественная гимнастика – один из любимейших видов спорта россиян. Наша страна вырастила плеяду спортсменов, которые представляли Россию на Олимпийских играх.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Тренды в найме в 2025 году: к чему готовиться бизнесу?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:50«Переводчик». Художественный фильм (16+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Индексации на 9,5% недостаточно: доходы пенсионеров продолжают падать-PRO Валюту (16+)Курс доллара США резко укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 января-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика