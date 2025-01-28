В Мурманске прошёл региональный чемпионат по художественной гимнастике

В региональных соревнованиях принимают участие спортсменки старшего возраста — девушки от 14 лет, имеющие звания кандидатов и мастеров спорта. Они выступят как с индивидуальными программами, так и в групповых упражнениях.

Все серьёзно, ведь победительницы поедут представлять регион на Северо-Западном этапе.

Елена Еременко, главный судья чемпионата Мурманской области по художественной гимнастике: «Это одни из самых значимых стартов в этом году. Идёт борьба за выход на чемпионат России».

Художественная гимнастика — один из самых красивых видов спорта, где оценивается не только внешний вид спортсмена, но и его артистизм и экспрессия. Правила начисления баллов и учёта элементов постоянно меняются.

В этом году вступили в силу новые, которые позволяют выступать в группе по 2 или 3 человека вместо привычных 5. Это нововведение уже полюбилось гимнасткам из Кировска.

Валерия Саввина и Анна Торгованова, гимнастки из Кировска: «Мы выступаем с двумя обручами и мячом, скакалкой … Нам очень нравится пробовать что-то новое».

За каждым отточенным движением стоят часы тренировок, за каждым удачно пойманным снарядом – множество проб и ошибок. Девушки начинают заниматься с ранних лет, для них спорт – это жизнь, а тренер – ещё один родитель. Поэтому многие уже к 14 годам добиваются больших высот.

Кристина Махова, гимнастка из Мурманска: «Я чемпионка Мурманской области и Северо-Западного федерального округа».

Традиционно гимнастки выступают с лентой, мячом, булавой и обручем. Обращение с каждым снарядом отличается. Например, с тем же обручем существует множество нюансов. Ведь от того, как правильно подкинет и поймает обруч спортсменка, зависит удачность номера, а значит, и оценка судей. Один из интереснейших элементов - перекат обруча вперёд с возвращением. Это упражнение позволяет закрутить снаряд так, чтобы он прокатился вперёд, а затем вернулся обратно. Его правильное исполнение даёт гимнастке 0,4 балла.

Как готовятся девушки? Во-первых, регулярные тренировки. Шесть раз в неделю по четыре часа. Во-вторых, Федерация художественной гимнастики устраивает для девушек мастер-классы с именитыми спортсменами. Например, недавно спортсменки имели возможность позаниматься с серебряной призёркой Олимпийских игр.

Художественная гимнастика – один из любимейших видов спорта россиян. Наша страна вырастила плеяду спортсменов, которые представляли Россию на Олимпийских играх.