В Мурманске прошёл региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»

Его победители будут представлять наш регион на федеральном этапе.

Подошёл к концу третий – заключительный день «Президентских спортивных игр», которые состоялись на площадке манежа в столице Заполярья. В играх приняли участие школьники 13-14 лет. 9 команд со всего региона встретились, чтобы сразиться в шести дисциплинах.

Роман Рогов, заведующий сектором спортивных мероприятий центра «Лапландия»: «Программа соревнований очень обширная. Она включает в себя шесть видов спорта, такие как настольный теннис, спортивный туризм, спортивное ориентирование, волейбол, баскетбол 3х3».

Самое трудное, по словам учителей физкультуры, было найти ребят, которые, можно сказать, универсальные и смогут принять участие во всех заявленных направлениях.

Ирина Печеникина, учитель физической культуры Кольской СОШ №2: «Было очень сложно, потому что надо было, чтобы ребёнок умел играть в волейбол и в баскетбол, и обладал хорошими физическими данными в лёгкой атлетике. Очень было сложно отобрать детей для участия в этих соревнованиях».

Сами же участники игр только рады попробовать свои силы и посоревноваться. Говорят, ведь не зря тренировались, нужно теперь показать всё, на что способны.

Команда победителей сможет представить нашу область на всероссийском этапе, который состоится в сентябре этого года.