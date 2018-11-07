В Мурманске прошёл региональный этап всероссийской акции «От студзачёта к знаку отличия ГТО»

В Легкоатлетическом манеже прошёл региональный этап всероссийской акции «От студзачёта к знаку отличия ГТО». В соревнованиях приняли участие студенты высших учебных заведений Мурманска.

Увлекаться спортом и физической культурой мурманчанка Анастасия Попович начала ещё в школе. Сейчас девушка учится в МАГУ и продолжает активно участвовать в различных соревнованиях, где, кстати, регулярно занимает призовые места. На состязаниях «От студзачёта к знаку отличия ГТО» у неё снова есть все шансы занять лидирующую позицию и это будет вдвойне приятней, потому что так совпало, что именно сегодня у Насти день рождения.

- Я не первый раз участвую в таких соревнованиях. В прошлом году я заняла первое место в этих соревнованиях. Надеюсь, что и в этом году меня ждёт тот же успех, тем более что у меня сегодня день рождения, - радостно говорит Анастасия Попович, участница соревнований (МАГУ). - Первый номер, первые дорожки, первые забеги, так что первое место должно у меня быть!

В акции приняло участие более семидесяти студентов из трех вузов заполярной столицы. Воспитанники МАГУ, МГТУ и филиала Московского гуманитарно-экономического института с неподдельно-спортивным азартом сдавали нормативы. Пожелать им удачи пришла олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Лариса Круглова: «Желаю всем смело идти к поставленной цели, ведь всегда побеждает тот, кто трудится, у кого есть упорство, кто стремится к цели».

Подобные соревнования начали проводиться в нашей стране только в этом году, но за короткий срок они успели не только стать популярными, но и востребованными, потому что именно здесь студенты могут совместить приятное с полезным. По итогам сегодняшнего дня определялась восьмерка ребят, которые поедут представлять наш регион на всероссийском этапе соревнований, которые пройдут в Белгороде. «Понятное дело, вот там бороться будет сложно и тяжело, потому что отобраны будут лучшие студенты, которые соответствуют уровню золотого значка», - говорит Наталья Марковина, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.