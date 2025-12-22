В Мурманске прошёл рейд для установления лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт

Следователи 305 военного следственного отдела провели в Мурманске рейд для установления лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт.

Офицеры проверили порядка 10 человек, недавно получивших российское гражданство. Среди них лиц, не вставших на воинский учёт, не выявлено.

Василий Филатов, старший следователь 305 военного следственного отдела Следственного комитета России по Северному флоту: «Подобные рейды проводятся регулярно и будут продолжены в дальнейшем».