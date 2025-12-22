День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.12.25 19:30
В Мурманске прошёл рейд для установления лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт
Следователи 305 военного следственного отдела провели в Мурманске рейд для установления лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт.
Офицеры проверили порядка 10 человек, недавно получивших российское гражданство. Среди них лиц, не вставших на воинский учёт, не выявлено.
Василий Филатов, старший следователь 305 военного следственного отдела Следственного комитета России по Северному флоту: «Подобные рейды проводятся регулярно и будут продолжены в дальнейшем».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
-Скоро в эфире01:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)На премии по итогам года чаще рассчитывают те, кто зарабатывает больше-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,65 рубля, доллар потерял почти 1,41 рубля-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на проблемы с вентиляцией в доме и отсутствие ливневой канализации-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей