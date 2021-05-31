В Мурманске прошёл самый северный сабантуй

На него приехали представители разных народов, чтобы показать себя и своё творчество. А какой же праздник без угощений!

Зажигательная музыка, яркие костюмы и отличное настроение! На самом северном сабантуе собрались представители разных национальностей, чтобы отметить традиционный татарский праздник.

Раил Биккиняев, руководитель Мурманской областной общественной организации содействия развитию культуры Татарское культурное сообщество «Якташ»: «Издревле наши предки по окончании весенних полевых работ организовывали большой праздник для того, чтобы был урожай, был счастливый год, чтобы после тяжёлого труда люди отдохнули».

Какой отдых без песен и плясок? Своё народное творчество показали гости, приехавшие на север из разных республик и стран, чтобы познакомить северян с их культурой и традициями.

Холодная северная погода не помешала собравшимся насладиться яркими завораживающими выступлениями.

Согреться помогали и угощения, привезенные из солнечных республик. Узбеки в честь сабантуя приготовили традиционное медовое лакомство – чак-чак и ароматный плов, которыми угощали всех желающих.

Паридахон Насирова, руководитель общественной организации «Культурный центр «Узбекистан»: «Мы решили их от души поздравить, пожелать им удачи, благополучия, процветания».

Праздник показал, что даже ненастная погода не может помешать людям с открытой душой объединиться и весело отметить самый северный сабантуй.