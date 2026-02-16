В Мурманске прошёл торжественный митинг, приуроченный ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

37 лет назад, 15 февраля 1989 года, советские войска покинули территорию Афганистана. Эта дата в России официально отмечается как День памяти всех соотечественников, проявивших самоотверженность и преданность Родине в ходе вооружённых конфликтов за её пределами.

В память о тех событиях и о воинах, не вернувшихся с полей сражений, в Мурманске на Аллее Памяти прошёл торжественный митинг.

На Аллею Памяти к мемориалу «Мурманчанам, погибшим в Афганистане» пришли ветераны боевых действий, воины-афганцы и участники СВО, представители органов власти, патриотических общественных организаций, кадеты и родственники воинов, выполнявших интернациональный долг.

Собравшиеся почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы и венки к подножию памятника. Прозвучали слова признательности всем, кто и сегодня продолжает нести службу в зонах ответственности, с честью выполняя свой воинский долг.

Андрей Костин, заместитель главы города Мурманска: «Каждая жизнь - это не просто строка в сводках, это целая жизнь, которая оборвалась вдали от дома. Мы хотим, чтобы сегодняшние воины, защитники Отечества до конца также, как и вы, отстаивали интересы Родины, оставались верны чести долгу и мужеству. Вечная память павшим, вечная слава героям»».