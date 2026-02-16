В Мурманске прошёл торжественный митинг, приуроченный ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
В память о тех событиях и о воинах, не вернувшихся с полей сражений, в Мурманске на Аллее Памяти прошёл торжественный митинг.
На Аллею Памяти к мемориалу «Мурманчанам, погибшим в Афганистане» пришли ветераны боевых действий, воины-афганцы и участники СВО, представители органов власти, патриотических общественных организаций, кадеты и родственники воинов, выполнявших интернациональный долг.
Собравшиеся почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы и венки к подножию памятника. Прозвучали слова признательности всем, кто и сегодня продолжает нести службу в зонах ответственности, с честью выполняя свой воинский долг.
Андрей Костин, заместитель главы города Мурманска: «Каждая жизнь - это не просто строка в сводках, это целая жизнь, которая оборвалась вдали от дома. Мы хотим, чтобы сегодняшние воины, защитники Отечества до конца также, как и вы, отстаивали интересы Родины, оставались верны чести долгу и мужеству. Вечная память павшим, вечная слава героям»».