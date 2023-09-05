В Мурманске прошёл торжественный митинг в память об участниках Полярной дивизии

Почтить память погибших пришли дети войны, пенсионеры и неравнодушные жители региона, многие из которых хранят в памяти истории, рассказанные своими дедами и отцами.

5 сентября 1941года была сформирована Полярная дивизия. В её первоначальный состав входили и рабочие железной дороги, судоремонтных заводов, рыболовецких хозяйств, заключённые и бойцы истребительных батальонов Мурманской области. Не имея опыта боевых действий, а иногда и вовсе без орудия, они, не страшась шли в бой защищать свою страну.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «На начальном этапе не у всех было даже оружие. Это документальные факты. Настолько они были самоотверженны, готовы защитить Мурманск, свои семьи и дома, что те, кто пошли на фронт добровольцами, сделали всё, они отстояли Мурманск. Они остановили и отбросили врага на левый брег Западной Лицы и, как было сказано, фронт больше не двигался».

Почтить память погибших пришли дети войны, пенсионеры и неравнодушные жители региона, многие из которых хранят в памяти истории, рассказанные своими дедами и отцами.

Альвина Кочерова, пенсионерка: «Когда Полярную дивизию стали формировать, он хоть оружия в руках не держал, но его тоже призвали. Говорит, стою я в рядах и вдруг называют две фамилии и команда: «Выйти!». Он и ещё одна фамилия. Я, говорит, думаю, что всё, не пускают родину защищать, предатель. Оказалось, забронировали. Он был электриком, электрика и кузнеца - их двоих отозвали и забронировали. Такая вот Полярная дивизия у меня в памяти».

Особую трепетность и внимательность к памятным датам проявляет и молодое поколение. Они с интересом изучают историю, с благодарностью относятся к подвигу предков и уже имеют активную гражданскую позицию.

Татьяна Галько, ученица 9-й гимназии Мурманска: «Такие митинги всегда помогают и детям, и взрослым помнить о том, кем были наши предки, помнить о том, что они для нас сделали».

Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к памятнику воинам Полярной Дивизии.