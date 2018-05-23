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День за днём с «Арктик-ТВ»23.05.18 19:30

В Мурманске прошёл третий открытый форум по проблемы охраны окружающей среды

В столице Заполярья прошёл третий открытый форум прокуратуры Мурманской области. Его участники обсудили вопросы охраны окружающей среды.

Вопрос природопользования и, вместе с тем, охраны окружающей среды в нашем регионе требует отдельного внимания. Руководствуясь этим, областная прокуратура уже в третий раз организует отрытый форум, на котором  выступили и представители надзорного органа, и приглашенные эксперты. В этот раз участники обсуждали темы, связанные с  наиболее распространенными нарушениями, которые выявляются в сфере природопользования.

- При нарушении правил пожарной безопасности возникают лесные пожары. До 90% лесных пожаров происходят из-за нарушений правил пожарной безопасности, - отмечает Дмитрий Аверкиев, начальник управления контрольно-надзорной деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. - Самовольное использование лесных участков связано, в основном,  с возведением несанкционированных строений на землях лесного фонда, а  незаконная рубка лесных насаждений, в основном, связана с несанкционированной заготовкой древесины для собственных нужд граждан. Не для продажи, а именно для собственных нужд.

Лес занимает около 65 процентов территорий региона, при этом в нашем регионе более 100 тысяч озер и рек, которые занимают значительные площади и так же нуждаются в охране. Ценные породы рыб – лакомая добыча  для браконьеров.  Но нарушители закона не единственная проблема, с которой сталкиваются  контролирующие органы и экологи. 

- Нам нужно очень серьёзно отнестись к народному достоянию в Мурманской области – нашей популяции дикой сёмги, считает Сергей Жаворонков, секретарь общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области. - Очень важная проблема. Вы, наверное, все знаете, что были инфекционные заболевания, которые пришла к нам извне. А внутренняя беда – это браконьерство. Как-то эту проблему тоже надо решать.

Важную роль в решении экологических проблем играют неравнодушные  жители Мурманской области. Пока одни сограждане  загрязняют природу, другие на своём примере показывают, что такое отношение едва ли можно назвать правильным. 

- Жители Мурманской области стали проявлять больше инициативы. В том числе, по выявлению несанкционированных свалок в лесных массивах,  - отметил в своём выступлении Сергей Фирсов, и.о. прокурора Мурманской области. - Граждане стали требовательней подходить к этой проблеме.

Подводя итоги форума, участники отметили, что именно плотное взаимодействие контролирующих структур и общественности позволит не только рационально использовать природные ресурсы региона, но и в некоторых случаях даже приумножить их.

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