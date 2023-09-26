В Мурманске прошёл VIII фестиваль уличного искусства

Творческие личности региона поделились своими талантами с северянам.

В сквере на Театральном бульваре собрались, пожалуй, самые талантливые жители Мурманска. Музыканты, танцоры, художники и поэты представили свои выступления широкому кругу зрителей на VIII фестивале уличного искусства «I am». Проект был организован Молодёжным культурным центром и Центром креативного развития молодёжи.

Александра Крылова, специалист по работе с молодёжью, организатор фестиваля: «Этот фестиваль для молодёжи от 14 до 35 лет. Мы заранее оглашали регистрацию участников. До 19-го числа можно было подать заявку, зарегистрироваться и выступить как танцор, как музыкант, как мастер определенной направленности. Хочется, чтобы люди увидели, что творчеств может быть абсолютно разным, чтобы они унесли с собой вдохновение, улыбки даже в такой дождливый день».

На музыкальных площадках фестиваля выступили более 15 креативных исполнителей. Каждый со своей шоу программой.

Рустам Аминов, участник фестиваля: «Мы сюда пришли, чтобы порадовать жителей города Мурманска своим творческим выступлением, своей возможностью заявить, что есть университетский ансамбль «КЛюП-студия», он известный в городе. Нам хочется в очередной раз доказать, что у нас есть новые песни и мы хотим эти песни предоставить для наших гостей, чтобы они послушали и окунулись в музыкальный мир».

Михаил Куликов, участник фестиваля: «На самом деле, я хочу дать добро людям, чтобы они послушали мой голос, оценили его. А я продолжал жить будущим, развиваться и развивать свой красивый голос, который оценят люди».

Ещё одной точкой притяжения была экспозиция арт-объектов и выставка картин с аудиосопровождением.

Несмотря на пасмурную погоду, событие было ярким и звонким. В сквере собралось немало людей искусства и тех, кто пришёл посмотреть на талантливых земляков. Для вторых также работали зоны развлечений и мастер-классов. Например, уроки по стринг-арту, созданию магнитов или открыток из сухоцветов.