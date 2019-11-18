В Мурманске прошёл волейбольный турнир, посвященный памяти героев войны

В Мурманске состоялся первый региональный турнир по волейболу, посвященный памяти воинов Полярной дивизии, защитившей столицу Заполярья в годы Великой Отечественной войны. В соревнованиях, организованных в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память», приняли участие более 190 школьников в возрасте от 12 до 16 лет.

В этом году Мурманская область отметила 75-летие освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. Этой знаковой дате решили посвятить не только памятные события, но и спортивные. Одно из таких – турнир по волейболу. В соревнованиях, которые состоялись в столице Заполярья, приняли участие 20 команд – юношей и девушек из разных муниципальных образований региона.

«Самое главное, что мы приобщили ребят к хорошему делу: с одной стороны - физкультура, с другой – история, - отмечает Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Организаторы соревнований подготовили прекрасные памятные медали, которые будут вручены участникам. И самый главный итог, которого мы сегодня добились, - это то, что в турнире принимают участие много спортсменов, они пришли сюда с хорошим настроением».

В турнире приняли участие реконструкторы из клуба «Титовский гарнизон», которые перед началом соревнований рассказали школьникам о защитниках Мурманска в годы Великой Отечественной войны. Также на открытии выступили барабанщики детской музыкальной школы № 6.

По итогам турнира были определены победители: команды спортивной школы города Полярного и представители ЗАТО Заозерск среди юношей, спортивной школы № 2 города Мурманска среди девушек.

Каждому коллективу была вручена книга «Мурманск – город в огне», посвященная трагическим для столицы Заполярья страницам Великой Отечественной войны, победителей соревнований наградили кубками и дипломами.