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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.24 19:30

В Мурманске прошёл второй форум молодых учёных

В проекте приняли участие школьники, студенты, аспиранты и опытные представители сферы образования. Для участников форума подготовили увлекательную программу.

В Мурманской области более 2000 тысяч учёных. Они ежедневно трудятся в разных отраслях, внедряют новые технологии и работают над всесторонним развитием региона. Но для того, чтобы заниматься научно– исследовательской деятельностью необходима поддержка, в первую очередь, государства.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Оказывается всесторонняя поддержка на всех уровнях. Здесь и правительство Мурманской области. Если мы вспомним цифры 2019 года, то было выделено средств в районе двух с половиной миллионов рублей, то в этом году финансирование выросло в сравнении с 2019 годом почти в 40 раз. Порядка 90 миллионов рублей».

В регионе действуют именные и социальные стипендии губернатора, учёные имеют возможность получить средства на строительство дома в рамках программы «Свой дом в Арктике» или же компенсацию за аренду жилья. А чтобы популяризировать научную сферу, организовывают проекты, где даже самые юные ребята могут продемонстрировать свои таланты. 

Денис Теребов, участник форума молодых учёных: «Я занял третье место на конкурсе «Шаг в будущее» с проектной работой по изготовлению электрогитар в домашних условиях».

Мария Шибаева, участница форума молодых учёных: «Я представляю свой научный проект по созданию конвертора десятичных чисел в двоичные на основе контролера «Arduino». Он позволяет из десятичной системы счисления переводить в двоичную».

В рамках форума для молодых и более опытных исследователей подготовили научно-популярные лекции, выступления приглашенных гостей, действовали круглые столы и мастер-классы.

Ольга Волкова, сотрудник детского технопарка «Кванториум»: «Лаборатория молекулярной кухни. Особенность этой лаборатории в том, что они изучают способ получения икринок при помощи альгината натрия и хлорида кальция. Они получили раствор, получили икринки с заданными свойствами. Соответственно изучили, в чем особенность молекулярной кухни».

Принял участие в событии и Андрей Чибис, который лично пообщался с участниками форума и ответил на волнующие ребят вопросы. А в конце встречи наградил победителей и лауреатов различных конкурсов, а также молодых учёных, удостоенных именной стипендии губернатора Мурманской области в 2024 году.

Комментарии

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