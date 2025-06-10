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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.06.25 19:30

В Мурманске прошла акция «Безопасная дорога в отпуск»

Каждому водителю полицейские и сотрудники МЧС не только пожелали удачной поездки и лёгкой дороги, но и напомнили правила соблюдения безопасности.

С каждым годом всё больше людей предпочитают ехать на отдых на своём автомобиле. И важно, чтобы путешествие не только запомнилось, но и прошло без происшествий.

В рамках акции «Безопасная дорога в отпуск» сотрудники Госавтоинспекции останавливали водителей и напоминали правила дорожного движения, а представители регионального МЧС - правила пожарной безопасности в летний период. Всем участникам вручались яркие памятки, подарки и даже апельсины.

Дина Рыгина, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Граждане очень нервничают, когда видят сотрудников ГАИ, а ещё и нас. Поэтому мы в первую очередь их успокаиваем, дарим апельсин – цвет МЧС и цвет безопасности».

- В регионе введён особый противопожарный режим, поэтому нужно быть осторожными в лесах, нельзя там разводить костры, обязательно тушить окурки. Для хорошего настроения вам апельсин и такой светоотражатель… Безопасной вам дороги.

Предупредили автолюбителей и о необходимости наличия в поездках огнетушителя.

- Он у вас заряжен и в хорошем состоянии. Вы молодец! Мы вам за это дарим блокнот!

Дина Рыгина, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Автомобиль может полностью выгореть за 3-7 минут, а от короткого замыкания не застрахован никто, поэтому, если граждане имеют в машине огнетушитель, то они банально могут спасти своё имущество».

Полицейские советовали тщательно готовить машину к путешествию с технической стороны, а в пути соблюдать предписания дорожных знаков.

- Напоминаем вам о соблюдении скоростного режима, бокового интервала, особенно на федеральных трассах. Вот вам памятка от Госавтоинспекции. Правильно перевозите несовершеннолетних пассажиров».

Главными причинами аварий были названы превышение скорости и резкие манёвры.

Ирина Петровская, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области: «С начала года у нас произошло уже 211 ДТП, 15 погибших… Чтобы исключить подобные случаи в дальнейшем, особенно в летний период, мы стараемся предупредить не только взрослых водителей, но и детей о правильном поведении в пути».

Такая креативная акция точно нашла положительный отклик у мурманчан.

- Конечно правильно напомнить ПДД, а добрые слова в дорогу никогда лишними не будут. Всегда приятно. Спасибо!

Комментарии

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