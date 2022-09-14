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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.22 19:30

В Мурманске прошла акция «Безопасный троллейбус»

Это совместный проект областной детско-юношеской библиотеки, предприятия «Электротранспорт» и ГИБДД. В рамках его, детишек катают по городу, знакомят с улицами и достопримечательностями, а также рассказывают о правилах дорожного движения.

С наступлением нового учебного года нередко происходят дорожно-транспортные происшествия с участием детей. Для того, чтобы обезопасить ребят, необходимо доходчиво объяснять им правила дорожного движения. В Мурманске прошла акция «Безопасный троллейбус». Это совместный проект областной детско-юношеской библиотеки, предприятия «Электротранспорт» и ГИБДД. В рамках его, детишек катают по городу, знакомят с улицами и достопримечательностями, а также рассказывают о правилах дорожного движения.

Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт»: «Мы знаем, что детки уезжают в отпуск, на каникулы. Многие из них отдыхают в местах, где мало общественного транспорта, мало движения. Соответственно эта акция предназначена для того, чтобы напомнить ребятам, как себя вести в общественном транспорте, как вести себя на проезжей части. Нужно отметить, что она уже традиционно проводится больше десяти лет».

В этом году в акции принимали участие ученики 4 класса 11-й школы. Несмотря на то, что в этом возрасте у детей уже есть необходимые знания, для самостоятельного передвижения по городу, профилактика необходима.

Евгения Новикова, инспектор пропаганды дорожного движения отдела ГАИ г.Мурманска: «В городе Мурманске, если мы обратимся к статистике, за этот год произошло больше десяти дорожно-транспортных происшествий, связанных с падением граждан в общественном транспорте. К сожалению, дети не исключение. Вторая очень важная задача, обратить внимание детей на городскую инфраструктуру, на название улиц, на перекрестки, на знаки, на сигналы светофоров, на ширину, скорость и направление транспортных потоков. Почему это важно? К сожалению, для детей это не очень очевидные вещи, как оказывается».

Во время поездки детям проводили виртуальную экскурсию, устраивали игры и викторины. Ведь, чтобы информация усваивались лучше, должно быть хорошее настроение и благоприятная атмосфера.

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