В Мурманске прошла акция «Голубь мира»

Издревле голубь считался символом мира. Ежегодная акция «Голубь мира», которая собрала более ста участников со всей области, прошла в «Лапландии». В центре дополнительного образования «Лапландия» состоялась, ставшая уже традиционной, акция «Голубь мира». Она посвящена Международному дню мира и Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Мир – это Вселенная, мир – это наша Земля, это наша страна, наши города и посёлки. Мы все такие разные и должны жить в согласии и мире и стараться поднимать друг друга.

В программе акции - информационно-образовательные и конкурсные мероприятий с участием представителей правоохранительных органов. По словам организаторов, такие активности позволяют воспитывать в молодом поколении дух патриотизма и развивать активную гражданскую позицию.

Любовь Шептуха, заведующая отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив центра «Лапландия»: «С ребятами проводят различные практические занятия, тренинговые занятия, которые позволяют им больше понять и разобраться больше в вопросах безопасности: как избегать конфликтных ситуаций, как работать, когда возникла какая-то острая ситуация. Поэтому специалисты сегодня с ребятами такую работу проводят».

В акции приняли участие более ста человек со всего региона.

Егор Романенко, участник акции из ЗАТО г. Североморск: «Сегодня я участвовал в мероприятии «Пенсия – вчера, сегодня и завтра». Мы угадывали названия различных песен и получали баллы. Так же я слушал про информационную безопасность».

Анна Горинина, участница акции из ЗАТО Александровск: «Мы брали интервью у вожатой и участника пенсии «Сегодня/Завтра». После чего на их словах мы составили текст новости, которую выложили».

Олег Филиппов, участник акции из ЗАТО Александровск: «Узнал очень много нового, например, как вычислить ядовитую ягоду, не пробуя её на вкус».

- Как?

- Надо намазать губы и, если через 3-4 часа нет жжения, то ягода неядовитая. А если есть, то не надо её есть.

Завершилась акция мира трогательным флешмобом, в котором приняли участие как юные воспитанники, так и организаторы.

Любовь Шептуха, заведующая отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив центра «Лапландия»: «Мы символически сегодня запустим в небо голубей - символ мира, символ добра и конечно сохранение памяти о тех, кто пострадал».