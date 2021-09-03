В Мурманске прошла акция «Мы против террора»

3 сентября в России отмечается важная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. Она напрямую связана с событиями в Беслане в 2004 году.

В этот раз, несмотря на непогоду, мурманские активисты вышли на улицы города, чтобы провести просветительскую акцию «Мы против террора».

В День знаний, но в уже далеком 2004 году, террористы захватили школу в Беслане. Три дня они удерживали в заложниках более 1000 детей и взрослых. Сотни погибших и раненных людей, покалеченные судьбы – вот чем обернулась трагедия. В память о тех страшных событиях и других ужасах, которые несёт терроризм, мурманские активисты провели акцию «Мы против террора».

Акция организована Центром коренных малочисленных народов Севера вместе с Домом дружбы. Вместе со студентами МАГУ они вышли на улицы города, раздавали прохожим голубые ленточки и значки с изображением голубя мира. Также участники вручали памятки, о том, как вести себя, если вы стали жертвой теракта и попали в заложники.

В это время такие памятные и профилактические мероприятия проводят по всему региону. У акций одна цель – донести людям мысль о том, что нет ничего важнее человеческих жизней и мирного неба над головой.