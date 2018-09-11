В Мурманске прошла акция «Стоп, ГРИПП»

Столица Заполярья готовится к приближающейся эпидемии гриппа. В связи с этим сегодня во второй поликлинике прошла специализированная акция «Стоп, ГРИПП». На ней гражданам рассказывали о плюсах новой вакцины и возможных последствиях, которые ожидают тех, кто заболеет и не будет привит.

Медикам известно около двух тысяч разновидностей гриппа и для каждого вида специалисты уже давно подобрали вакцину. Прививку от вируса врачи советуют делать заранее, не ждать эпидемии или сезонного всплеска заболеваемости. Эксперты делятся статистикой: современные препараты помогают не заразиться 80 процентам детей и взрослых. А если избежать недуга не получится, то после прививки протекать болезнь будет легче и не даст осложнений.

- Вакцинация – это самое важное, что мы можем сделать в предсезон гриппа, чтобы защитить себя, - отмечает Юлия Смирнова, врач центра медицинской профилактики МОЦСВМП. - Многие путают грипп и ОРВИ. Да, ОРВИ – это температура и всё, а грипп – это инфекция, которая даёт негативные последствия, включая летальный исход. Для того, чтобы предупредить наших жителей и сохранить здоровье, мы предлагаем всем вакцинироваться и наша акция направлено на то, чтобы привлечь внимание горожан для участия в вакцинации.

Специалисты второй поликлиники Мурманска совместно со специалистами областного центра специализированных видов медицинской помощи провели акцию, направленную на профилактику заболеваний гриппом среди горожан.

- Пациент приходит в регистратуру, обращается к администратору, администратор по маршрутизации пациента направляет его в кабинеты, которые специально для этого предназначены, - рассказывает Ксения Лысова, заведующая отделением профилактики (Поликлиника № 2 г.Мурманск). - Происходит это достаточно быстро. Пациент проходит осмотр и переходит потом в прививочный кабинет.

Всего ко второй поликлинике прикреплено более 120 тысяч человек и, как утверждают, сотрудники учреждения, вакцины хватит всем желающим. Препарат, по словам врачей, отвечает самым современным требованиям и помогает бороться со всеми разновидностями заболевания.