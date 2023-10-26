В Мурманске прошла бизнес-встреча для отельеров, туроператоров и турагентов

Поток туристов увеличивается в нашем регионе с каждым годом. А как обстоят дела с сервисом?

Быть полезным обществу, но при этом зарабатывать - такие задачи ставят перед собой грамотные владельцы гостиничного бизнеса. Ведь в наше время, чтобы угодить клиенту, нужно постараться. В отельном деле важны все детали: локация, концепция, дизайн, обслуживание и, конечно, стоимость услуг. Быть на плаву в данной нише сложно, но возможно, особенно, когда вы работаете в регионе, где поток туристов растёт с каждым годом. Но чтобы дать клиенту качество, важно не стоять на месте и постоянно развиваться. Поэтому для отельеров Мурманской области при поддержке комитета по туризму организовали профильный мастер-класс.

Ксения Безбородова, представитель сервиса онлайн-бронирования отелей: «Всем объектам размещения будет полезно наше мероприятие, потому что мы здесь все собрались, чтобы объяснить и вместе найти какой-то способ, чтобы привлекать как можно больше гостей, чтобы сделать их отдых максимально комфортным, чтобы привлечь внимание к городу».

Как рассказал представитель популярного сервиса онлайн-бронирования, спрос на отдых в Мурманской области увеличился на 50% в этом году по сравнению с прошлым. Но, несмотря на это, не все объекты размещения пользуются современными инструментами развития. Например, автоматизацией бизнеса, тем самым занижая эффективность своей деятельности.

Алина Николаева, ведущий менеджер по развитию бизнеса: «Так как у нас перспективный регион, большой спрос со стороны гостей то, конечно, уже автоматизация присутствует во многих объектах. Но мы бы хотели показать, как её можно улучшить, усовершенствовать. Когда вы автоматизируете основные задачи, вы как раз решаете вопрос с рутинными. Всё самое тяжёлое, что достается персоналу, уходит за счёт оптимизации. Остаётся время для того, чтобы давать тепло, гостеприимство и максимальный сервис. Поэтому это основная задача наша, сделать так, чтобы автоматизировать простые задачи и дать возможность для увеличения доходов объекта».

Также, чтобы оставаться в топе на рынке, важно быть лояльным, особенно в отношении ценообразования, отмечают эксперты.

Ксения Безбородова, представитель сервиса онлайн-бронирования отелей: «У гостей складывается впечатление и о регионе в том числе, когда они заходят на известный сайт онлайн-бронирования. Начинают рассматривать разные варианты. Если они видят, что красивые фотографии, адекватная ценовая политика, большое разнообразие отелей, конечно, они проникаются доверием к региону. Главный совет, не боятся пробовать наши инструменты, внедрять их, вносить изменения в ценовую политику и быть более гибкими».

Растёт спрос, растут и предложения. Отелей, коттеджей и глемпингов в регионе становится всё больше. Некоторые даже меняют концепцию и подстраиваются под новые запросы как туристов, так и жителей Заполярья.

К слову, тихий отдых наедине с природой остаётся в приоритете у северян.

Анна Воскресенская, представитель гостиничного бизнеса: «Мы усовершенствовались, стали более семейные. Также мы идём в направлении туристического бизнеса. Мы находимся на первой береговой линии реки Кола, у нас панорамные окна. Прямо из наших окон можно увидеть реку, летом это потрясающе. А зимой, так как мы находимся не в черте города, потрясающее северное сияние».

Самыми популярными направлениями зимнего отдыха в этом году также остаются Санкт-Петербург, Москва, Камчатка и Красная поляна.