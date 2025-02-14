В Мурманске прошла церемония награждения победителей традиционного конкурса «Окно в Новый Год»

«Окно в Новый год» – ежегодный творческий конкурс на лучшее новогоднее оформление окон. В этом году более 600 человек со всей Мурманской области подали заявку на участие в проекте.

Оксана Кузьмина, представитель оператора конкурса «Окно в Новый год»: «Правила конкурса были достаточно просты: нужно было украсить окно либо дома, либо на работе. Очень много в этом году участвовало детских садов и школ. Надо было выложить фото окна в социальной сети «ВКонтакте» и оставить заявку, свои контактные данные».

С приветственным словом на награждении выступила министр градостроительства и благоустройства Элина Парамонова.

Элина Парамонова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «За эти пять лет участниками конкурса стали более 2500 тысячи человек. Это значит, что жители Мурманской области очень заинтересованы в конкурсе, а мы за это страшно рады».

В конкурсе можно участвовать семьями и коллективами. В детских садах и школах самые юные северяне совместно с воспитателями и учителями с удовольствием создавали новогоднее настроение и атмосферу праздника.

Татьяна Романова, победитель конкурса, детский сад №46 г. Мурманска: «Мы участвуем в этом конкурсе не в первый раз. Мы очень рады участвовать в этом конкурсе, мы украшаем окна в нашем детском саду. Активно участвует наша логопедическая группа «Светлячок», родители активно помогают. Приятные позитивные эмоции получаем постоянно».

Надежда Сивцова, победитель конкурса, детский сад №18 г. Мурманска: «Каждый год мы пытаемся сделать что-то новенькое. В прошлом году делали сказку Морозко, в этом - Снежную Королеву. Детям безумно нравятся наши сюжеты. На следующий год уже есть задумки, тоже будем участвовать».

Проголосовать за понравившиеся работы в социальной сети мог каждый желающий. Традиционно было выбрано 250 победителей, которым вручили памятные подарки.