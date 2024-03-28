В Мурманске прошла II Северо-западная конференция по антимикробной терапии и клинической микробиологии

Медики обсудили вопросы диагностики, терапии и профилактики инфекций после пандемии коронавируса. На повестке дня тема преодоления антибиотикорезистентности после распространения коронавирусной инфекции.

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Ковид внёс достаточно большую лепту, поскольку достаточно широко применялись различные препараты из группы антибиотиков. Мы получили, к сожалению, рост антибиотикорезистенстности, поэтому сейчас это очень важно и актуальная тема не только для научных исследований, но и для работы практикующих врачей».

Врачи со всего Заполярья и других регионов России приехали на конференцию, чтобы обсудить перспективные направления в лечении хронических инфекций, применение антимикробной терапии и основы мультидисциплинарного подхода к лечению тяжёлых заболеваний.

Наталья Салиева, заместитель главного врача Мурманской областной больницы по медицинской части: «Микрофлора, то есть те микробы, с которыми мы работаем, меняется, она становится более жёсткой, более агрессивной. Поэтому подходы, которые используют врачи в своей работе, они должны меняться в соответствии с теми вызовами, которые мы получаем. Вот эти конференции, как сегодня, позволяют врачам эти тенденции знать и использовать во благо пациентов».

Медработники обсудили также возможности применения антибактериальной терапии при лечении осложнений сахарного диабета, бронхолегочной и мочеполовой систем.

Роман Козлов, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по клинической микробиологии антимикробной резистентности: «Совершенно изменилось отношение к специальности в микробиологии, потому что стало понятно, что без качественной диагностики решать проблемы любой новой инфекции невозможно. Во-вторых, мы должны хорошо понимать, что вначале пандемии очень часто нерационально использовались антибиотики, уровень знаний был недостаточно высоким. В начале пандемии во многих регионах антибиотики использовались для лечения вирусной инфекции, хотя все прекрасно понимают, что антибиотик в отношении вирусов не работает».

Повышая уровень знаний в области микробиологии, врачи смогут оперативнее реагировать на потенциальные вспышки новых инфекций, уверены специалисты.