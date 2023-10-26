В Мурманске прошла конференция, приуроченная к 150-летию открытия архипелага Земля Франца-Иосифа

Безопасность в Арктике – важный вопрос в рамках Международного сотрудничества и развития. Поэтому в Мурманске уже в четвертый раз организовали большую конференцию. Местом её проведения стал Полярный геофизический институт.

Большая конференция посвящена в первую очередь международному сотрудничеству. Несмотря на непростую обстановку в мире, с некоторыми странами оно сохраняется. Поэтому к встрече в онлайн-формате присоединились китайские и индийские партнёры, представители Германии и США, Норвегии. Всех их, как и российскую сторону, волнует экологическая безопасность в Арктической зоне. Например, сейчас идёт обсуждение вопроса о создании на архипелаге Шпицберген научного центра БРИКС.

Денис Моисеев, председатель Мурманского областного отделения РГО, заместитель директора по науке ММБИ РАН: «Уже подключены, я надеюсь, что связь будет, а наши партнёры из Института полярных исследований Китая, у которых есть база на архипелаге Шпицберген. ММБИ РАН подписал соглашение о сотрудничестве, буквально в начале сентября мы подписали. Естественно, что центр БРИКС – это организация, где все научные организации, которые работают на Шпицбергене, должны участвовать».

А ещё сейчас российские учёные ждут разрешения от норвежской стороны на работу научно-исследовательского судна «Дальние Зеленцы» в водах Шпицбергена.

Андрей Чемерило, генеральный консул РФ на Шпицбергене, Королевство Норвегия: «Российская история архипелага насчитывает многие века. Наша страна внесла существенный вклад в его освоение. Начиная с рыболовного промысла и заканчивая добычей угля и научно-практическими исследованиями. На сегодняшний день Россия помимо Норвегии является единственной страной, поддерживающей постоянное экономическое присутствие на архипелаге».

Отметим, что сегодняшняя конференция приурочена к 150-летию открытия архипелага Земля Франца-Иосифа. И в рамках этого события состоялась презентация картин художницы Екатерины Гончаровой. Девушка посетила архипелаг в рамках научной экспедиции и вернулась домой с 12 работами, созданными там акварелью.

Екатерина Гончарова, художник, представитель Мурманского областного отделения РГО: «Первое грандиозное впечатление – ледник. Я первый раз в жизни видела настолько огромную массу льда. Она на горизонте напоминала гигантскую лизну с абсолютно ровной поверхностью. Чем ближе мы подходили, тем виднее была текстура древнего льда, которому много сотен тысяч лет. Это было моё первое удивительное впечатление от Арктики. Ещё одно из ярких впечатлений – рисование на морозе».

В рамках конференции несколько человек получили членские билеты Русского географического общества.