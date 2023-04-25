В Мурманске прошла марш-эстафета патриотического проекта «Наша Великая Родина», который посвящён 78-й годовщине Победы СССР над нацистской Германией

В этом году патриотическому проекту «Наша Великая Родина» исполняется 10 лет. Он затронет города-герои, города воинской славы и города, награждённые орденом Великой Отечественной войны 1 степени, через которые пройдёт автопробег. Экспедиция, стартовавшая 17 марта в Мелитополе, преодолеет 21500 км.

Сергей Лебедев, заместитель руководителя проекта «Наша Великая Родина»: «Люди приходя, они радуются. Он говорят, что мы делаем замечательное дело, потому что мы повезли молодёжь, к нам выходит молодёжь, они общаются между собой. У нас присутствуют представители освобожденных территорий. Вся молодёжь и Запорожской, и Херсонской областей. Донецкая, Луганская народные республики, Крым. Они расскажут, как жили в этой оккупации украинской и им есть, что рассказать».

Первой точкой проекта на карте Мурманской области стала Кандалакша, но на одном месте участники долго не задерживаются. Красное Знамя Победы уже вечером привезли в Мурманск к подножию мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Нужно постараться, чтобы удержать полотно в руках, ведь «Алеша» стойко сопротивляется сильным и постоянным порывам ветра, мешают они и организаторам акции.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов, г. Мурманск: «Такие мероприятия - это неразрывная наша связь с историей, с историей наших предков, тех дедов, которые защищали нашу Родину. Такие марши, посвящённые Победе, сказываются лишь положительно на патриотическом воспитании молодёжи».

Все участники митинга возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

После Мурманска Знамя Победы отправилось в город Полярный, который стал самой северной точкой на карте автопробега. В этом году исполняется 15 лет с момента присвоения Полярному почётного звания «Город воинской славы».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Наши деды, прадеды одержали великую Победу. Мы обязаны помнить. Я очень рад, что копия Знамени Победы будет развёрнута на нашей площади».

Артур Попов, депутат Мурманской областной Думы, руководитель фракции КПРФ: «Дальше товарищам предстоит поездка в самую западную точку маршрута – в Белоруссию, в город Брест. Дальше выдвинуться на Москву, 9 мая будут на Поклонной горе или на Красной площади. Этот вопрос ещё решается».

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов, г. Мурманск: «Мы обязаны и должны знать свою историю: историю войны и историю Победы наших дедов, которые ценой своей крови её заслужили».

Сергей Лебедев, заместитель руководителя проекта «Наша Великая Родина»: «Победа – символ, который объединяет Россию, объединяет наших людей».

Особое место в строю заняли юные патриоты Полярного. Это одно из направлений большой программы юнармейского движения – об истории страны, о памяти поколений.

Евгения Друзьяк, начальник местного отделения штаба «ЮНАРМИИ» по ЗАТО Александровск: «Юнармейцы примут участие в торжественном прохождении войск местного гарнизона 9 мая, в День Победы».

Символично, что именно в этот день дан старт ещё одной традиционной Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Наталья Вахрушева, руководитель местного отделения «Волонтёры Победы», ЗАТО Александровск: «С сегодняшнего дня и до 6 мая волонтёры будут раздавать ленточки на улицах городов, на мероприятиях и в организациях».

Передавая в руки горожан ленточки, добровольцы напоминают, как правильно повязывать символ победы, что носить его корректно будет именно на груди. Закрепить в нужной форме ленту можно при помощи значка и булавки. Уместно смотрятся варианты с цветами и другими символами Победы.