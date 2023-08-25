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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.08.23 19:30

В Мурманске прошла научная конференция, посвящённая вопросам онкологии

В столицу Заполярья приехали выдающиеся врачи с целью обмена полезной информацией. VII междисциплинарный симпозиум секции «Онкоскрининг в стоматологии» («Онкопрофилактика. Онкоскрининг. Онкореабилитация») был организован главным врачом онкологом России Андреем Каприным. Учёный охотно делится опытом и новыми открытиями с коллегами из разных регионов страны.

Андрей Каприн, д.м.н, профессор, президент Ассоциации онкологов России: «Люди, которые занимаются стоматологией, нечасто видят эти болезни, а они грозные и смертность от них достаточно высокая. А когда высокая смертность, то нужно обязательно получить пациентов в начальной стадии. Начальная стадия - это самый главный враг для рака. Поэтому нужно настроить так наших коллег, чтобы получить отклик и настороженность в этом смысле».

Научно-практическая программа в Мурманске была посвящена злокачественным образованиям головы и шеи. О том, как распознать, эффективно лечить и сохранить жизнь пациенту, рассказывали также специалисты из Москвы, Томска, Красногорска, Ставрополя.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «Мы сегодня обсуждаем вопросы злокачественных образований, онкологии. Данный класс болезней находится на втором месте в стране по структуре причины смерти, а в структуре именно заболеваемости внутри злокачественных новообразований 20% отходит на поражение зоны головы и шеи».

Также на симпозиуме делились и уникальными исследованиями, аналогов которым нет во всем мире.

Владимир Путь, д.м.н., профессор кафедры онкологии радиотерапии и реконструктивной хирургии ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»: «На сегодняшний вдень возникает проблема, которую ещё никто в мире пока не решил. Это замена органов или возмещение, восстановление органов. Мы разработали технологии российские, где мы замещаем часть лицевого скелета с помощью биоинертных материалов, а в последующем замещаем уже на полноценные протезы. Поэтому это исследование проводится уже более пяти лет, мы являемся, так скажем, пионерами. В мире это направление только-только начинает развиваться».

Чтобы событие имело не только научную направленность, но и культурную - место проведения было выбрано особое – атомный ледокол «Ленин».

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