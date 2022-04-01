Впервые в Заполярье! При поддержке профсоюзного комитета Кольской АЭС и марафонской команды «Русская Зима» состоится лыжный марафон Кандалакша-Полярные ЗориПришло время играть в снежки по правилам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.04.22 19:30

В Мурманске прошла научно-практическая конференция, посвящённая проблемам профилактики и лечения инсультов

Столица Заполярья приняла у себя лучших медиков. В Мурманске состоялась научно-практическая конференция под названием «Эндоваскулярные технологии в лечении ишемического инсульта».

Инсульт развивается в результате тяжёлого поражения сосудов головного мозга и приводит к гибели части важного органа. Как правило, именно атеросклероз или излишняя вязкость крови, образующая тромбы, и провоцирует поражения такого рода. Обширные нарушения мозгового кровообращения – это прямая дорога к инвалидному креслу, а в худшем случае – к смерти. Здесь решающую роль играет скорость оказания медицинской помощи.

Марк Лоскутников, заведующий региональным сосудистым центром Магнитогорска: «Так называемые пациенты, которые находятся в терапевтическом окне, это первые часы, когда произошло нарушение мозгового кровообращения, закупорка какой-то артерии. Эти первые часы, ну, они, так называемые «золотые часы», потому что, если восстановить кровоток быстро, то ткань мозга погибает ещё не вся. Эти пациенты ещё перспективные».

Однако быстро помочь можно далеко не всем, да и сами врачи говорят, что лучшее лечение - это профилактика. Методики эндоваскулярной хирургии позволяют при минимальном оперативном вмешательстве восстановить мозговой кровоток. Через маленький прокол в кровяное русло пациента заводится специальный манипулятор, который может извлечь тот же тромб из проблемной артерии. В Санкт-Петербурге данная технология используется уже несколько лет, а сейчас ведущие специалисты Северной столицы обучают наших врачей новым способам борьбы с инсультами.

Александр Савелло, заместитель начальника кафедры нейрохирургии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова МО РФ: «Применение внутрисосудистых вмешательств, в частности тромбэкстракции у пациентов с ишемическим инсультом, позволяет улучшить результаты лечения, улучшить функциональный исход, вернуть большее количество пациентов к нормальной жизни после перенесённого ишемического инсульта. Дело в том, что для применения этой методики необходимо не только обучить врачей этой манипуляции, но и перестроить соответствующим образом систему здравоохранения и систему оказания помощи этим пациентам. Именно таким опытом – опытом Санкт-Петербурга мы хотим поделиться сегодня».

Стоит сказать, что врачи областной больницы уже хорошо знакомы с практиками эндоваскулярной хирургии. По словам главного врача областной учреждения, эта технология поможет спасти ещё больше жизней.

Александр Голованов, главный врач МОКБ им. П.А. Баяндина: «Эндоваскулярная технология в разделе лечения заболеваний сердца у нас применяются уже больше 20 лет. А эндоваскулярная технология в разделе лечения сосудистых патологий головного мозга у нас применяются  в очень маленьком количестве, наша задача сейчас более расширить показания и увеличить количество пациентов, которым мы оказываем помощь при данном виде патологии».

На сегодняшний день методика эндоваскулярной хирургии при лечении инсультов относится к высокотехнологичному виду оказания медицинской помощи. Здесь стоит вспомнить стентирование, которое ещё 30 лет назад тоже считалось очень сложным видом операций. Однако теперь стенты – совершенно обычное дело в медицинской практике. Скорее всего,  и методики эндоваскулярной хирургии со временем займут такую же нишу.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Заработок «синих» воротничков – рабочих в России за год увеличился на четверть
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Чубин Игорь Васильевич.
31.03.22 17:35
С пламенным приветом ко всем читающим ! Хорошая статья у Максима : коротко, чётко и газетно-шаблонно !!! Несколько интересных моментов узнал для себя и поэтому считаю, что статья Максима была пол
Комментарий к новости:ПРОБА ПЕРА: Сила Севера в людях – Евгения Чибис
Позвольте:
30.03.22 19:02
За что платить-то, если с января 2014 года (года вступления в силу Закона о своевольном перекладывании бремени оплаты КР с плеч государства на плечи налогоплательщиков) в уйме домов никакого ещё капре
Комментарий к новости:Пени за просрочку платежей за капремонт останутся на прежнем уровне
Антон Васильевич
29.03.22 16:13
При СССР были парткомы, райкомы, обкомы. Но от них и от страны мы сами отказались, теперь пенять не на кого!
Комментарий к новости:ЦУР проведет выездной контроль по сообщениям о нерасчищенных дворах
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30Музыкальный экшн «Земной», концерт Артёма Пивоварова, live '2020 (16+)
-PRO Деньги (16+)В гонке по росту цен в магазинах Мурманской области в лидерах репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на почти на 35 копеек, доллар подрос почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» подписало соглашение о создании консорциума в сфере энергетики Курской области-PRO ЖКХ (18+)Руководитель Минжилстройнадзора Алёна Кузнецова ответила на вопросы северян в прямом эфире-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Обновлён перечень профессий, по которым иностранных граждан можно принимать на работу вне квоты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян? Отвечает юрист hh.ru
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика