В Мурманске прошла научно-практическая конференция, посвящённая проблемам профилактики и лечения инсультов

Столица Заполярья приняла у себя лучших медиков. В Мурманске состоялась научно-практическая конференция под названием «Эндоваскулярные технологии в лечении ишемического инсульта».

Инсульт развивается в результате тяжёлого поражения сосудов головного мозга и приводит к гибели части важного органа. Как правило, именно атеросклероз или излишняя вязкость крови, образующая тромбы, и провоцирует поражения такого рода. Обширные нарушения мозгового кровообращения – это прямая дорога к инвалидному креслу, а в худшем случае – к смерти. Здесь решающую роль играет скорость оказания медицинской помощи.

Марк Лоскутников, заведующий региональным сосудистым центром Магнитогорска: «Так называемые пациенты, которые находятся в терапевтическом окне, это первые часы, когда произошло нарушение мозгового кровообращения, закупорка какой-то артерии. Эти первые часы, ну, они, так называемые «золотые часы», потому что, если восстановить кровоток быстро, то ткань мозга погибает ещё не вся. Эти пациенты ещё перспективные».

Однако быстро помочь можно далеко не всем, да и сами врачи говорят, что лучшее лечение - это профилактика. Методики эндоваскулярной хирургии позволяют при минимальном оперативном вмешательстве восстановить мозговой кровоток. Через маленький прокол в кровяное русло пациента заводится специальный манипулятор, который может извлечь тот же тромб из проблемной артерии. В Санкт-Петербурге данная технология используется уже несколько лет, а сейчас ведущие специалисты Северной столицы обучают наших врачей новым способам борьбы с инсультами.

Александр Савелло, заместитель начальника кафедры нейрохирургии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова МО РФ: «Применение внутрисосудистых вмешательств, в частности тромбэкстракции у пациентов с ишемическим инсультом, позволяет улучшить результаты лечения, улучшить функциональный исход, вернуть большее количество пациентов к нормальной жизни после перенесённого ишемического инсульта. Дело в том, что для применения этой методики необходимо не только обучить врачей этой манипуляции, но и перестроить соответствующим образом систему здравоохранения и систему оказания помощи этим пациентам. Именно таким опытом – опытом Санкт-Петербурга мы хотим поделиться сегодня».

Стоит сказать, что врачи областной больницы уже хорошо знакомы с практиками эндоваскулярной хирургии. По словам главного врача областной учреждения, эта технология поможет спасти ещё больше жизней.

Александр Голованов, главный врач МОКБ им. П.А. Баяндина: «Эндоваскулярная технология в разделе лечения заболеваний сердца у нас применяются уже больше 20 лет. А эндоваскулярная технология в разделе лечения сосудистых патологий головного мозга у нас применяются в очень маленьком количестве, наша задача сейчас более расширить показания и увеличить количество пациентов, которым мы оказываем помощь при данном виде патологии».

На сегодняшний день методика эндоваскулярной хирургии при лечении инсультов относится к высокотехнологичному виду оказания медицинской помощи. Здесь стоит вспомнить стентирование, которое ещё 30 лет назад тоже считалось очень сложным видом операций. Однако теперь стенты – совершенно обычное дело в медицинской практике. Скорее всего, и методики эндоваскулярной хирургии со временем займут такую же нишу.