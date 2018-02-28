В Мурманске прошла операция «Маячок»

Водителям в очередной раз напомнили, что нужно уступать дорогу спецтранспорту, а заодно проверили, как автолюбители соблюдают это правило.

В рейде принимали участие автомобили пожарной охраны МЧС в сопровождении нескольких экипажей дорожно-патрульной службы. Машины экстренных служб с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом проехали по улицам города. Сотрудникам Госавтоинспекции удалось выявить одно нарушение. На проспекте Кольском водитель машины «Чери» не предоставил преимущество в движении автомобилям с включенным проблесковым маячком синего цвета. За нарушение этого правила водителю грозит административный штраф в размере 500 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трёх месяцев.

Как показывает практика, патрульным машинам уступают дорогу чаще, чем «скорым» или пожарным. Водители часто оправдываются, что не услышали сигнала из-за громкой музыки в салоне автомобиля.

- Хотелось бы напомнить водителям, что данный автомобиль мог двигаться на вызов, где пострадали их родственники. Нужно думать об этом и постоянно пропускать спецавтомобили, - комментирует Владислав Чирков, заместитель командира взвода отдельного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Мурманской области.