В Мурманске по проезду к памятнику Защитникам Советского Заполярья вводятся временные ограничения остановки и стоянки автотранспортаИнфляция в Мурманской области в сентябре по-прежнему была выше, чем в СЗФО, но стала ниже, чем в целом по стране
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.10.24 19:30

В Мурманске прошла первая областная научно-практическая конференция «Медицинская реабилитация-2024»

Участие в её работе приняли столичные и региональные специалисты в области реабилитации пациентов.

Медицинская реабилитация – это дисциплина, направленная на достижение полного восстановления нарушенных вследствие заболевания или травмы функций. Как отметил главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарабаев, эта тема относительно новая. Относительно, потому что в нашем регионе ей активно занимаются на протяжении последних двух десятков лет.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманский областной клинический многопрофильный центр: «Тема действительно очень важна. Начиная с первичной реабилитации, которая проводится в реанимации, продолжая реабилитацией на койках стационарной помощи, потом в амбулаторных условиях, а потом и в домашних условиях. Поэтому действительно тема очень важная».

Однако, сегодня в силу обстоятельств, тема медицинской реабилитации вновь в центре внимания.  

Сергей Чуксеев, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Сегодня, очевидно, тема реабилитации ещё больше востребована. Это и наши защитники Отечества – участники специальной военной операции, которые нуждаются в этом. И мы всегда здесь готовы подставить своё плечо».

На конференции специалисты реабилитационных центров области доложили об итогах своей работы.

Ольга Долганова, заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Для таких пациентов в нашей области ведётся работа уже очень давно. Более 20 лет назад открылось отделение амбулаторной реабилитации, которое работало в поликлинике на улице Карла Маркса. И в 2008 году открылось стационарное отделение, это второй этап медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы. И вот уже 16 лет мы успешно работаем на благо здоровья людей. Для того, чтобы помогать людям встать на ноги и социализироваться. Чтобы было как можно меньше осложнений. И чтобы как можно проще было родственникам принимать в семьи своих родных, которые пострадали от болезней или травм».

Также главной целью научно-практической конференции стало взаимодействие между специалистами, обмен опытом и эффективными практиками реабилитации. Например, московских коллег мурманские специалисты впечатлили объёмом работы, многопрофильностью штата и активным применением современных методик.

Анна Фомина, заместитель директора реабилитационного центра «Ясенки»: «Например, очень интересная методика нейростимуляции. Это одна из самых сложных историй, потому что бойцы, которые на колясках находятся, требуют длительного внимания, медицинского участия. И в этом отношении, я считаю, что Мурманский реабилитационный центр просто впереди планеты всей».

Главная цель реабилитации – это вернуть качество жизни пациентам. И обмен опытом между столичными и региональными специалистами точно даст свои положительные плоды в этом направлении.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Комментарий к новости:Сотрудники СК РФ по Северному флоту продолжают выявлять уклонистов воинского учёта среди натурализованных граждан
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Крымские дачи». Развлекательная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция в Мурманской области в сентябре по-прежнему была выше, чем в СЗФО, но стала ниже, чем в целом по стране-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 50 копеек, евро укрепляется на 46 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Напряжённая обстановка сохраняется в Сафоново, где выявлено четыре дома, в которых необходим большой объём аварийных работ-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В проекте бюджета на следующую трёхлетку заложены средства на выполнение всех социальных обязательств
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика