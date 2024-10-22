В Мурманске прошла первая областная научно-практическая конференция «Медицинская реабилитация-2024»

Участие в её работе приняли столичные и региональные специалисты в области реабилитации пациентов.

Медицинская реабилитация – это дисциплина, направленная на достижение полного восстановления нарушенных вследствие заболевания или травмы функций. Как отметил главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарабаев, эта тема относительно новая. Относительно, потому что в нашем регионе ей активно занимаются на протяжении последних двух десятков лет.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманский областной клинический многопрофильный центр: «Тема действительно очень важна. Начиная с первичной реабилитации, которая проводится в реанимации, продолжая реабилитацией на койках стационарной помощи, потом в амбулаторных условиях, а потом и в домашних условиях. Поэтому действительно тема очень важная».

Однако, сегодня в силу обстоятельств, тема медицинской реабилитации вновь в центре внимания.

Сергей Чуксеев, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Сегодня, очевидно, тема реабилитации ещё больше востребована. Это и наши защитники Отечества – участники специальной военной операции, которые нуждаются в этом. И мы всегда здесь готовы подставить своё плечо».

На конференции специалисты реабилитационных центров области доложили об итогах своей работы.

Ольга Долганова, заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Для таких пациентов в нашей области ведётся работа уже очень давно. Более 20 лет назад открылось отделение амбулаторной реабилитации, которое работало в поликлинике на улице Карла Маркса. И в 2008 году открылось стационарное отделение, это второй этап медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы. И вот уже 16 лет мы успешно работаем на благо здоровья людей. Для того, чтобы помогать людям встать на ноги и социализироваться. Чтобы было как можно меньше осложнений. И чтобы как можно проще было родственникам принимать в семьи своих родных, которые пострадали от болезней или травм».

Также главной целью научно-практической конференции стало взаимодействие между специалистами, обмен опытом и эффективными практиками реабилитации. Например, московских коллег мурманские специалисты впечатлили объёмом работы, многопрофильностью штата и активным применением современных методик.

Анна Фомина, заместитель директора реабилитационного центра «Ясенки»: «Например, очень интересная методика нейростимуляции. Это одна из самых сложных историй, потому что бойцы, которые на колясках находятся, требуют длительного внимания, медицинского участия. И в этом отношении, я считаю, что Мурманский реабилитационный центр просто впереди планеты всей».

Главная цель реабилитации – это вернуть качество жизни пациентам. И обмен опытом между столичными и региональными специалистами точно даст свои положительные плоды в этом направлении.