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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.03.25 19:30

В Мурманске прошла первая проектная сессия «80-летие Великой Победы: воспитание событием», организованная «Навигаторами Детства»

«Навигаторы Детства» - федеральный проект, участники которого дали старт новому циклу сессий «80-летие Великой Победы: воспитание событием», посвященных предстоящей знаменательной исторической дате, в Мурманске.

Валерия Ваганова, региональный координатор проекта «Навигаторы Детства» в Мурманской области: «Наши коллеги активно взаимодействуют в течение года. Однако, всё-таки вот так вырваться из рабочего процесса, ещё раз обратить внимание на определенные моменты, это очень хорошая задумка, которую мы стараемся реализовать на протяжении всего года. Сегодня участники обсудят мероприятия, которые будут посвящены 80-летию Победы».

Первая проектная сессия собрала представителей образовательных организаций со всего города-героя. В общей сложности в двух потоках приняло участие 38 команд. Они представили инновационные методики, способствующие воспитанию патриотизма у молодёжи, которые были созданы и апробированы на практике заполярными педагогами.

Валерия Ваганова, региональный координатор проекта «Навигаторы Детства» в Мурманской области: «В каждой школе, в каждом колледже есть своё уникальное созвездие детей, поэтому реализуется много разной воспитательной работы. И наши советники подбирают ключики ко всем ребятам. Соответственно, сегодня будут представлены самые разные подходы и мероприятия. Это очень интересно, поскольку можно обратить внимание на опыт коллег и взять что-то к себе в работу, модернизировать или провести какое-то совместное мероприятие».

В рамках события благодарственными письмами наградили выдающихся представителей образовательных организаций и по совместительству «Навигаторов Детства».

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Советники по воспитанию играют огромную роль в воспитании подрастающего поколения, сохранении традиций. Сегодня есть возможность поблагодарить тех, кто внёс особый вклад в эту работу».

Проектные сессии на тему «80-летие Великой Победы: воспитание событием» пройдут во всех муниципалитетах Мурманской области.

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