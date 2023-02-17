В Мурманске прошла презентация первой художественной книги, посвященной современным событиям на Донбассе

«Красные линии» - так называется военно-приключенческая повесть писателя и заслуженного юриста Российской Федерации Ивана Соловьева. В своей работе автор отразил истории, увиденные своими глазами, а также те, рассказанные бойцами - участниками спецоперации.

Иван Соловьев, писатель, заслуженный юрист Российской Федерации, государственный и общественный деятель: «Там истории молодых ребят и генералов, матерей и жён. В принципе, это весь срез нашего общества. Там есть и студенты - молодые ребята, которые только начинают свой путь. Есть те, кто обелён сединами - наши ветераны, которые точно так же переживают сегодня за то, что происходит там - на почти 800 км линии фронта, где сегодня отстаивается будущее нашей страны».

Книгу автор презентовал в стенах Мурманской областной научной библиотеки. Совсем скоро издание появится в библиотечном фонде, а в будущем выпустят и её цифровую версию.

Такой вклад в культуру страны и региона оценила и министр культуры Мурманской области Ольга Обухова: «Стало уже традицией – мы первые! У нас много событий, которые именно у нас в регионе проходят первыми. Вот и первая книга. А в понедельник у нас будет ещё одна акция в «СОПКАХ 21А», где мы тоже первые покажем фильм «Лики Донбасса» и очень много событий вы увидите».

Ещё одним важным событием в рамках презентации стало подписание договора о сотрудничестве между Министерством культуры региона и уполномоченного по правам человека Мурманской области.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Это здорово, это значимо. Право и культура - это хорошо. Для Мурманской области это будет нести очень положительный посыл, заряд о том, что необходимо не только быть культурными, но ещё просвещаться, идти вперед, быть людьми современными, грамотными не только в культуре, но ещё и в правоведении».

По словам экспертов, данное соглашение поможет решить имеющиеся проблемные точки в обществе и поспособствует развитию культурной жизни в регионе.