В Мурманске прошла региональная научно-техническая конференция «Арктика – территория цифровизации»

Разговор на ней шёл о том, с какими вызовами сегодня сталкиваются компании и учреждения при переходе на новые технологии.

В современном мире вопросы повышения эффективности всех сфер жизни и работы неразрывно связаны с цифровизацией. Флагманом внедрения новых технологий в нашей стране выступил крупный российский интернет-провайдер. Вызовы времени способствовали трансформации просто телекоммуникационной компании в ИТ-структуру, которая и в нашем регионе стала проводником в трансформации секторов производства, промышленности, науки.

Ольга Шаньгина, директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»: «Во-первых, я всегда горжусь, что мы идём в новое. Лет десять назад мы принимали решение и по переходу на «облака» и созданию национальной облачной платформы, и переход на мощности, которые будут централизованы. Затем мы принимали решения, основываясь на трендах, которые есть во всем мире».

Цифровизация требует внутренних изменений в работе любой организации. Переход на новые технологии нередко сопровождается трудностями, поэтому сегодня конференция стала площадкой для обмена опытом в вопросах цифровизации систем. С каким сложностями можно столкнуться – рассказали участники встречи.

Алексей Колбасов, вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области: «Это больше не проблемы, конечно, а вызовы, которые совместно с производственными предприятиями Мурманской области, с компаниями-разработчиками мы стараемся решать. Проблемы всё те же: это импортозамещение, это повышение производительности труда, обеспечение безопасности труда на предприятиях и закрытие кадровой потребности, которая сейчас сформировалась практически во всех отраслях экономики Мурманской области».

Отдельное внимание было уделено развитию Северного морского пути.

Антон Луцык, начальник отдела информационных технологий и цифровизации «Атомфлота»: «И возникает вопрос, а как же нам обеспечить безопасное судоходство с коммерческой скоростью по Севморпути? И ответ здесь, с одной стороны, очевидный: это создание атомного ледокольного флота, создание портовой инфраструктуры. Но в том числе необходимо поддерживать информационный процесс движения судов. - создание цифровой экосистемы. Это один из необходимых элементов, для того чтобы повысить конкурентоспособность Северного морского пути».

Напомним, о необходимости внедрения цифровых технологий в ключевые отрасли экономики ещё в начале этого года выразил в своём послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин.