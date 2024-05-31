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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.24 19:30

В Мурманске прошла стратегическая сессия по актуализации плана «На Севере – жить!»

Стратегический план «На Севере жить!» охватывает все отрасли, это выверенный проект, по которому жила и работала Мурманская область с 2019 года.

Но с тех пор в стране и мире многое изменилось. Поэтому в середине мая на традиционном отчёте перед депутатами облдумы Андрей Чибис не только подвёл итоги пятилетней работы, но и анонсировал изменение в проекте по развитию региона. Их и осуждали в рамках сессии.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «И наша задача – определить чёткие акценты для того, чтобы добиться результатов. Конечно же, опираясь на ту базу, которую нам определил глава государства».

Выполняем национальные проекты, вектор развития которым задал президент и делаем акцент на сохранение населения Мурманской области – главная задача стратегического плана.

Приоритеты просты и понятны - это демография, здравоохранение, социальная сфера, экология и экономика. Но, что немаловажно, обновление стратегического плана пройдёт в соответствии с пожеланиями самих северян. Такой формат работы с объединением экспертов и всех жителей Мурманской области позволит учесть разносторонние мнения.

В обсуждении идей для проекта «На Севере – жить!» приняли участие профильные министры регионального правительства, профессиональные эксперты, представители общественности, депутаты, молодые учёные, юные активисты «Движения Первых» и других объединений региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы с первого июня запускаем сбор предложений от наших людей, которые могут подать это и в режиме онлайн и анкету заполнить в разных точках. Мы об этом дополнительно скажем. И вот соединив одно с другим, у нас будет чёткий план на следующие пять лет и на перспективу ещё пяти лет».

Внести предложение в стратегию можете и вы, например, через портал «Наш

Север», либо у волонтёров и в общественных местах муниципалитетов с 1 июня по 3 июля.

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