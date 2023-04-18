В Мурманске прошла стратегическая сессия в рамках региональной части Форума «Сильные идеи для нового времени»

Почти 70 экспертов из разных сфер деятельности генерировали идеи, которые помогут в достижении национальных целей.

Цель форума «Сильные идеи для нового времени» - выявление и поддержка полезных инициатив, которые внесут значимый вклад в развитие страны. В рамках региональной части сессии эксперты, предприниматели и просто неравнодушные со всей области собираются вместе, чтобы найти новые решения и повысить качество жизни населения.

Татьяна Лящук, первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области: «Очень важно, что наши активные люди и очень ратующие за улучшение в регионе, принимают участие в таких мероприятиях, и придумывают новые идеи, и знают, как это делать. Конечно, мы поддержим самые лучшие идеи со стороны органов власти. Те, которые пройдут конкурсный отбор, будут также поддержаны на федеральном уровне и на уровне Агентства стратегических инициатив и Фонда «Росконгресс».

Разработать проект можно по 6 направлениям: предпринимательство, цифровые сервисы, технологии, кадры, экология и социальная инициатива. Лучшие работы попадут в топ-1000. Затем будут отобраны топ-200 и топ-100 идей, но в финал попадут лишь 10. Именно они будут представлены Президенту Российской Федерации на очной части форума.

Александр Залесный, руководитель Перинатального центра ГОБУЗ МОКМЦ: «Этот формат мне, как руководителю перинатального центра, очень интересен, потому что перинатальный центр является не просто медицинским учреждением, это то учреждение, на котором апробируются новые идеи, новые какие-то организационные моменты, новые варианты взаимодействия с пациентами и так далее. Потом мы тиражируем уже на Мурманскую область, на медицинские организации Мурманской области».

Многие участники ещё до начала стратегической сессии имели пару идей в запасе.

Анна Верещагина, заведующая гинекологическим отделением ГОБУЗ МОКМЦ: «Мое виденье, чтобы доктора, которых мы приглашаем, а это касается не только молодых специалистов, а в принципе, у нас в области много работает высококлассных специалистов из Ивановской области, из других регионов, из Перми, чтобы те социальные меры поддержки, которые стимулировали их сюда приехать, чтобы эти доктора оставались работать здесь и дальше. Наша задача, создать эти условия комфортные, чтобы они здесь оставались работать и дальше».

У наших экспертов есть все шансы получить поддержку на реализацию проектов. Ведь в прошлом году Мурманская область представила 174 региональные идеи, из которых 6 вошли в топ.