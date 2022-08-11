В Мурманске прошла торжественная церемония чествования физкультурного актива региона, приуроченная ко Дню физкультурника

Спорт – это жизнь. Для участников сегодняшней церемонии это не просто цитата, это реальность. Люди, которые посвящают себя любимому делу, полностью и безоговорочно идут к поставленным целям или прикладывают усилия, чтобы помочь другим добиться нужных результатов. Настоящие мастера и профессионалы своего дела собрались, чтобы отметить предстоящий и значимый для них праздник – День физкультурника.

Спорт – это жизнь. Для участников сегодняшней церемонии это не просто цитата, это реальность. Люди, которые посвящают себя любимому делу, полностью и безоговорочно идут к поставленным целям или прикладывают усилия, чтобы помочь другим добиться нужных результатов. Настоящие мастера и профессионалы своего дела собрались, чтобы отметить предстоящий и значимый для них праздник – День физкультурника.

Илья Шмаков, тренер по сноуборду: «Для меня это стиль жизни, я всегда в спорте. Без этого жизни не может быть! Результаты в спорте непременно будут, если прикладывать усилия и стремиться к лучшему и не ради кого-то, а ради себя!».

Ветерану и мастеру спорта Бородулиной Нине Даниловне 86 лет, спорту она посвятила всю свою жизнь. И даже сейчас она активно пропагандирует здоровый образ жизни и продолжает получать награды.

Нина Бородулина, ветеран спорта: «Вся моя спортивная жизнь началась в послевоенном Мурманске. Я родилась здесь, здесь выросла. Закончила школу, потом училище, потом институт. И стала работать врачом по лечебной физкультуре в областной больнице. Я мастер спорта по горнолыжному, член сборной Союза была, член России в первой и второй командах и конечно Мурманской области».

Поздравила спортсменов и работников отрасли и вручила почётные грамоты министр спорта региона Светлана Наумова.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «В профессиональный праздник я хочу пожелать, в первую очередь, здоровья всем, активного долголетия, чтобы у коллег были самые амбициозные планы на развитие нашей отрасли и были силы для реализации этих планов».

День физкультурника отмечают с 1939 года, сегодня популярность спорта и активного образа жизни выросла как никогда раньше. Люди всё чаще задумываются о здоровье тела и духа.