В Мурманске прошла торжественная церемония награждения членов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»

В параде Победы в центре Мурманска приняли участие 52 юнармейца, для большинства из них этот опыт был первым. Подготовка к ответственному событию заняла несколько месяцев. Дождь, снег и ветер не стали помехой для тренировок. Ребята прошли все испытания и достойно выступили.

За участие в военном параде Победы юнармейцев наградили медалями Министерства обороны РФ и почётными грамотами регионального отделения «Юнармии».

В параде Победы в центре Мурманска приняли участие 52 юнармейца, для большинства из них этот опыт был первым. Подготовка к ответственному событию заняла несколько месяцев. Дождь, снег и ветер не стали помехой для тренировок. Ребята прошли все испытания и достойно выступили.

Сергей Тян, член штаба «Юнармии» Мурманской области: «Сегодня мы чествуем наших воспитанников, которые пошли на параде Победы по центру города Мурманска, они готовились три месяца и с достоинством прошли, показали честь юнармейцев и наших молодых людей Мурманска. Также сегодня будем награждать их медалями Министерства обороны за участие в параде, им будут выдаваться почётные грамоты регионального отделения «Юнармии» Мурманской области за их труд, за их активную жизненную позицию и за их стремление становиться достойными гражданами нашей страны».

Участие юнармейцев в параде - символ единства и преемственности поколений, считают в региональном штабе движения Таким образом ребята чтут память и показывают свою благодарность ветеранам.

Игорь Гришин, член Мурманского отделения ВДЮВПОД «Юнармия»: «Это для меня очень важно, так как мы прошли большой путь, чтобы пройти по нашей главной площади, сделали это с гордостью и достоинством».

Влада Шарипова, член Мурманского отделения ВДЮВПОД «Юнармия»: «Это гордость, очень большая память, поскольку я смогу говорить: «Я участвовала в параде Победы в нашем городе». Тем более, у нас город-герой, что очень значимо для нас для всех».

Стоит отметить, что парадные расчёты утверждает лично командующий Северным флотов и участие юнармейцев в параде - это хорошая оценка большой работы по патриотическому воспитанию юных Мурманчан.