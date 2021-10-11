В Мурманске прошла торжественная церемония награждения организаторов праздника в честь 105-летия столицы Заполярья

Чествовали руководителей творческих коллективов, силовиков, председателей общественных организаций и многих других причастных к большому торжеству.

Проведение такого масштабного праздника, как День города, было бы невозможным без помощи большого числа людей. Торжество, которого так сильно ждали мурманчане после затяжного периода пандемии, продумывали до мелочей. Организаторы функционировали как единый механизм, работа которого могла прекратиться, если хотя бы одна «деталь» вышла из строя.

Александр Богачев, режиссёр массовых представлений ДК «Первомайский»: «Сложности всегда есть. Хочу сказать спасибо тем, кто сделал не просто свою работу, а сделал даже чуть больше. Хотел бы попросить людей быть более открытыми и больше помогать, когда поднимается такой праздник, потому что поднять и сделать его – это очень сложно».

Большой вклад в празднование юбилея Мурманска внесли молодёжные коллективы, которые пели, танцевали и веселились вместе с гостями. Организовать и провести всё без сбоев помогла, в первую очередь, сплоченность коллектива.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска: «Была организована площадка – это сцена, которая стояла на пересечении улицы Егорова и проспекта Ленина. Эта сцена была отдана молодёжи, ребятам, которые могли показать свои успехи в творчестве. Это молодые певцы, танцоры, представители молодёжной субкультуры, которые поздравляли мурманчан с днём рождения города».

Организаторов праздника в честь Дня города поблагодарили за профессионализм и умение работать в команде, им вручили памятные адреса, и подарки.