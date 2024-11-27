В Мурманске прошла торжественная церемония открытия Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее»

Площадкой для Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» снова выступил центр образования «Лапландия». Именно сюда уже более 20 лет съезжаются талантливые школьники, чтобы испытать себя и побороться с другими юными исследователями за научные кубки и право представлять свой регион на Международном этапе в Москве.

Иван, участник Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» из Санкт-Петербурга: «Интерес, желание попрактиковаться, получить новый опыт, послушать хороших критиков, экспертов. Именно это заставило меня приехать сюда, за тысячу километров. Но я ни о чём не жалею, мне здесь очень нравится».

«Шаг в будущее» становится всё более и более популярным среди юных северян, отмечают организаторы. Если в прошлом году было около 300 участников, то в этом их число возросло почти в два раза. Расширилась и тематика.

Диана Кузнецова, руководитель Министерства образования и науки Мурманской области: «Большинство проектов связано с Арктикой, с беспилотными летательными системами, с программированием, с оборудованием. В целом же, от гуманитарных до инженерных направлений. Абсолютно все из них будут востребованы. Самое главное, чтобы ребята не потеряли эту искорку и довели свой проект до, скажем так, финала».

Работы юных исследователей представлены на выставке в фойе «Лапландии».

Иван, участник Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» из Санкт-Петербурга: «Весь акцент моего проекта сконцентрирован на продукте. И вокруг этого продукта нужно создать, как минимум, достойный стенд, который будет качественно его описывать. Поэтому, наверное, самым тяжёлым для меня было создание стенда».

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «У ребят есть уникальная возможность поучаствовать на разных этапах, заявить о себе в конкурсном отборе и получить стипендию от 15 до 100 тысяч рублей. Плюс, для молодых учёных предусмотрен целый комплекс мер. Это и социальные, и компенсация аренды жилья, гранты и премии. Кроме того, как я уже отметила, у ребят есть возможность представлять наш регион на международном уровне. В прошлом году это было в Китае. Мы заняли призовое место. И мы очень рады, что ребята попробовали свои силы».

Церемония закрытия Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» состоится 30 ноября. Организаторы подведут итоги и вручат награды.

К слову, команда Мурманской области становилась обладателем больших научных кубков уже 12 раз. Ну, а кто одержит победу в этом году, узнаем скоро.