Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» открыл сезон 2024-2025«Индекс дела»: в России появится первая единая рейтинг-система для бизнеса при поддержке hh.ru
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.11.24 19:30

В Мурманске прошла торжественная церемония открытия Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее»

Площадкой для Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» снова выступил центр образования «Лапландия». Именно сюда уже более 20 лет съезжаются талантливые школьники, чтобы испытать себя и побороться с другими юными исследователями за научные кубки и право представлять свой регион на Международном этапе в Москве.

Иван, участник Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» из Санкт-Петербурга: «Интерес, желание попрактиковаться, получить новый опыт, послушать хороших критиков, экспертов. Именно это заставило меня приехать сюда, за тысячу километров. Но я ни о чём не жалею, мне здесь очень нравится».

«Шаг в будущее» становится всё более и более популярным среди юных северян, отмечают организаторы. Если в прошлом году было около 300 участников, то в этом их число возросло почти в два раза. Расширилась и тематика.

Диана Кузнецова, руководитель Министерства образования и науки Мурманской области: «Большинство проектов связано с Арктикой, с беспилотными летательными системами, с программированием, с оборудованием. В целом же, от гуманитарных до инженерных направлений. Абсолютно все из них будут востребованы. Самое главное, чтобы ребята не потеряли эту искорку и довели свой проект до, скажем так, финала».

Работы юных исследователей представлены на выставке в фойе «Лапландии».

Иван, участник Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» из Санкт-Петербурга: «Весь акцент моего проекта сконцентрирован на продукте. И вокруг этого продукта нужно создать, как минимум, достойный стенд, который будет качественно его описывать. Поэтому, наверное, самым тяжёлым для меня было создание стенда».

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «У ребят есть уникальная возможность поучаствовать на разных этапах, заявить о себе в конкурсном отборе и получить стипендию от 15 до 100 тысяч рублей. Плюс, для молодых учёных предусмотрен целый комплекс мер. Это и социальные, и компенсация аренды жилья, гранты и премии. Кроме того, как я уже отметила, у ребят есть возможность представлять наш регион на международном уровне. В прошлом году это было в Китае. Мы заняли призовое место. И мы очень рады, что ребята попробовали свои силы».

Церемония закрытия Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» состоится 30 ноября. Организаторы подведут итоги и вручат награды.

К слову, команда Мурманской области становилась обладателем больших научных кубков уже 12 раз. Ну, а кто одержит победу в этом году, узнаем скоро.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В связи со старением населения в России увеличивается демографическая нагрузка на граждан трудоспособного возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
-Правовая консультация (18+)Как северянам выйти на пенсию на пять лет раньше? Отделение СФР по Мурманской области разъясняет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:30«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Лучшие вакансии ноября 2024 года-PRO Валюту (16+)Курс доллара скаканул вверх на 2,95 рубля, евро укрепился на 2,6 рубля-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области лишены лицензии две управляющие организации-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Кошелёк: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика