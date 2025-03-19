В Мурманске прошла торжественная встреча-презентация крупнейшего федерального застройщика - группы компаний «ИнтерСтрой»

Не секрет, что в настоящее время выбор надёжного застройщика – залог успешной покупки новой квартиры. Так, специалисты компании «ИнтерСтрой» организовали для мурманчан эксклюзивную презентацию жилых комплексов, расположенных на побережье Крыма.

Людмила Мендрух, представитель ГК «ИнтерСтрой»: «Это будет интересно тем, кто рассматривает не только вариант отдыха в Крыму, но также инвестирование на будущее. Мы постарались привезти кусочек крымского солнца вам. Надеюсь, хоть немножко получилось».

В рамках презентации гости так же узнали о жилом комплексе «Северное Сияние», который расположен в активном и современном районе Мурманска с хорошо развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой.

Людмила Мендрух, представитель ГК «ИнтерСтрой»: «Решение строить в Мурманске – это смелый шаг. Объект возводится в непростых условиях Заполярья. В регионе долгое время не велось жилищное строительство. И сейчас очень высокий запрос на новые многоквартирные дома с красивыми фасадами, детскими площадками, то есть, на современное жильё. И поэтому именно данный проект мы здесь реализуем. Это два многоквартирных 16-этажных дома. Для удобства мы предусмотрели двухуровневый паркинг. Кроме того, в каждом подъезде есть помещение для колясок, велосипедов, санок. Это очень удобно. Мы не просто строим дома, квартиры, а комплексно подходим к решению вопроса и хотим, чтобы Мурманск был ещё краше, интереснее, современнее».

Отметим, компания уже открыла продажи квартир в «Северном Сиянии» в конце 2024 года.

Людмила Мендрух, представитель ГК «ИнтерСтрой»: «Рядышком лес, детские сады, школы, места для досуга и отдыха. И то, что мы слышали от самих мурманчан, а мы не очень хорошо знаем ваш город, что нами великолепно выбрана локация. Дворы без машин. А это немаловажно. Там тихо, спокойно, можно безбоязненно отпустить ребёнка погулять. Фасады светлые, они гармонируют с общим обликом города, не портят его. Мы старались подойти к строительству очень аккуратно для того, чтобы именно местным жителям понравилось».

В презентации приняли участие и банки-партнёры – «Банк ВТБ», «Всероссийский банк развития регионов», а также банк «ДОМ.РФ».

Владислав Ковалев, руководитель офиса «Калининградский» банка «ДОМ.РФ»: «Банк «ДОМ.РФ» поддерживает застройщиков в Арктических регионах. Так, в прошлом году было подписано соглашение между группой компаний «ИнтерСтрой» и банком «ДОМ.РФ» на финансирование жилищного комплекса «Северное Сияние». Объём финансирования составляет полтора миллиарда рублей. На эти деньги было построено два жилых дома на 310 квартир».

Татьяна Жарова, заместитель управляющего по розничному бизнесу «Банка ВТБ»: «На текущий момент в условиях достаточно высокой ключевой ставки платёжная нагрузка по части ипотечных кредитов достаточно высокая. Но в нашем регионе у многих жителей есть возможность воспользоваться государственными программами, такими как «Арктическая ипотека», которые позволяют уже сейчас в комфортных условиях низкой ставки платежа воплотить в жизнь мечту о собственном жилье. Мы наблюдаем устойчивый рост интереса населения к ипотечному кредитованию. Так, за январь-февраль текущего года мы выдали более 100 ипотечных кредитов на общую сумму 404 миллиона рублей, что на 36% выше, чем в аналогичный период прошлого года».

В эксплуатацию жилой комплекс «Северное Сияние» будет введён в первом квартале 2027 года.

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