В Мурманске прошла традиционная акция «Зелёный рекорд»

В городе выдавали саженцы и высаживали деревья.

Лопаты, перчатки и колышки для подвязывания саженцев. Мурманчане высаживали деревья в парках и скверах города. Акция «Зелёный рекорд» состоялась в 14 разных точках Мурманска. Одной из них стала аллея Дружбы народов на проспекте Героев-североморцев. Здесь к традиционной осенней высадке присоединились и местные жители, и представители администрации.

Иван Лебедев, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска: «Прекрасная акция. Она уже 13-ч – счастливая, больше 10 тысяч саженцев. 20 мест, 14 мест – где высаживаем, 6 мест – где раздают людям. Будем продолжать, будем только масштабировать её, чтобы было зеленее, красивее в нашем городе».

Любой желающий мог прийти на одну из 6 точек в городе и взять саженец, например, сирени, чтобы самостоятельно озеленить свой двор. «Зелёный рекорд» давно стал традицией для мурманчан, многие принимают участие в проекте семьями. Хороший пример заразителен, поэтому с каждым годом всё больше людей присоединяются к акции.

Алена Веко, директор Первомайского Дома детского творчества, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «В акции я участвую второй год. В прошлом году я участвовала с сыном, в этом году он участвовал у нас на палисаднике, - не в рамках акции, но в рамках озеленения. Поэтому замечательная акция, всегда есть возможность украсить свой город, сделать его лучше».

Для высадки были выбраны саженцы деревьев, которые хорошо адаптируются к нашим непростым природным условиям: сирени, березы, рябины, черемухи, шиповника и других растений.

Участие в акции приняли и предприятия города-героя, среди которых «Мурманскводоканал». Его сотрудники высаживали деревья на участке в Первомайском округе рядом с остановкой общественного транспорта на улице Шевченко. Здесь специалисты отдали предпочтение сирени и акации. Через несколько лет кусты будут обильно и долго цвести в сезон, радуя жителей и гостей муниципалитета.

Особый интерес у детей, которых сотрудники водоканала взяли с собой, вызвала процедура полива. Для этих целей к площадке подогнали большую цистерну.