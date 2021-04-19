В Мурманске прошла традиционная «Ярмарка вакансий», приуроченная к 30-летнему юбилею Центра занятости населения

Пандемия внесла свои коррективы в привычную жизнь северян: многие смогли адаптироваться и перейти на дистанционную форму труда, но есть и те, кто просто лишился рабочего места. Свою помощь в трудоустройстве на «Ярмарке вакансий» в мурманском центре занятости в этот раз предлагают 19 предприятий и организаций, представляющие различные отрасли.

Роман Антонов, директор Центр занятости населения города Мурманска: «Эти мероприятия позволяют более успешно взаимодействовать между работодателем и потенциальными работниками, нашими безработными. Находить точки соприкосновения и, как правило, это белее эффективное направление, чем общение в сети».

На ярмарке можно уточнить любые нюансы, связанные с будущим местом работы, но если с профессией ещё не определились, то здесь точно есть из чего выбрать. У каждого безработного своя история: многие просто решили сменить род деятельности, а кому-то пришлось уволиться по веским причинам.

Рабочие руки нужны и компании АО «Мурманэнергосбыт».

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы предлагаем стабильную заработную плату, надежные условия труда, готовы обучать наших сотрудников для повышения их профессионального мастерства. У нас работает коллективный договор, который предусматривает социальные гарантии. В общем, надеемся, что сегодня будет проявлен интерес к нашему предприятию».

Мурманский центр занятости населения готов помочь найти работу каждому. Для этого необходимо обратиться в отдел занятости или посетить «Ярмарку вакансий».